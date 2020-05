Carpi (Modena), 13 maggio 2020 - Momenti drammatici stasera in via Monte Sempione a Carpi: alle 19, un bambino di un anno e mezzo, si è arrampicato sulla finestra della propria abitazione, che si trova al primo piano. D’improvviso il piccolo, presumibilmente perché si era sporto troppo, è precipitato giù dalla finestra, è volato giù per qualche metro fino a cadere nel cortile condominiale.

Nell'appartamento, al momento del fatto, erano presenti entrambi i genitori e i due fratelli del bambino. Sul posto sono immediatamente arrivato i carabinieri della compagnia di Carpi e i mezzi di soccorso del 118.

Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. La prognosi è riservata. Pare abbia riportato un trauma alla testa, ma al momento non risulta in pericolo di vita.

