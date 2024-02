Carpi, buon punto a San Marino. Ma un pizzico di rammmarico c’è

Una traversa a portiere battuto di Sall e due netti falli da rigore non visti in area sammarinese nel finale (trattenuta su Rossini e braccio aperto in area di Bertolotti) sono il condimento amaro con cui il Carpi porta a casa un buon punto dalla trasferta sul Titano. A San Marino arriva un pari dopo 4 vittorie che fa perdere il 2° posto (Forlì a +1), ma tiene la vetta del Ravenna a 3 punti, in una trafficatissima zona playoff con 6 squadre racchiuse in 4 punti.

Per la squadra di Serpini il rimpianto degli episodi citati e delle tre decisive parate del portiere di casa Gattuso, ma anche quello di non aver giocato la ripresa con la stessa intensità dei primi 45’, contro un avversario che raramente si è fatto vedere dalle parti di Lorenzi. Con il recupero di Sall, il Carpi è in fotocopia a quello di sette giorni prima e dopo 4’ Saporetti davanti al portiere Gattuso (2005 al debutto) gli calcia addosso. La reazione della Victor, dopo un rigore reclamato per un contatto su Arlotti, vale subito il gol perché dal corner di Sabba è da solo D’Este (Tentoni in ritardo per un blocco) libero di impattare di destro. Lo schiaffo non fa male al Carpi che continua a fare buon calcio, ma non è premiato: Calanca pesca Sall che di testa anticipa Gattuso, ma il suo lob si stampa sulla traversa e poi rimbalza fuori, quindi 1’ dopo la tripla occasione di Tentoni, Sall e Verza da due metri sbatte sul muro di casa. Ma dall’ennesimo corner Mandelli pennella per lo stacco imperioso di Cortesi che pareggia. Il Carpi è in fiducia, Cortesi costringe al volo Gattuso, poi da un corner in fotocopia Mandelli per Calanca che solo in area piccola manda fuori il comodo 2-1. Il Carpi comincia bene anche la ripresa, con Cortesi che dal limite impegna ancora l’ottimo Gattuso. Poi i biancorossi si spengono e serve l’uscita di Lorenzi per dire di no a Beneventi. Inizia la girandola dei cambi, Serpini si gioca Gerbino, Rossi e Arrondini ma ancora una volta non arrivano scosse dalla panchina. E nel finale il Carpi non è fortunato: ancora Gattuso disinnesca il tiro di Mandelli deviato, poi due sviste dell’arbitro non danno due altrettanti solari rigori ai biancorossi, prima per la trattenuta macroscopica di Rossini in area da corner, poi per il braccio aperto di Bertolotti che al 93’ intercetta il colpo di testa di Verza.

Davide Setti