"Carpi, buona prova. Peccato il pari nel finale"

La "prima" è comunque buona, anche se con un retrogusto pepato. Per il secondo anno di fila, dopo il 2-2 di 12 mesi fa col Rimini, il debutto al "Cabassi" regala un pareggio al Carpi, anche se la rete al 95’ dello juventino Vacca, viziata da un fallo su Gerbi non visto nemmeno alla review dall’arbitro, ha fatto sfumare un successo che sarebbe stato meritato, come spiega il ds Marco Bernardi.

Bernardi, come è il bicchiere? "Mezzo pieno. E’ normale che ci sia amarezza perché eravamo a pochi secondi dai tre punti e se fischiano fallo su Gerbi l’1-0 rimane. Ma non scordiamo che fino a 12’ dalla fine eravamo sullo 0-0 di una gara aperta. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma anche la Juve ha colto una traversa. Abbiamo giocato contro una squadra forti con profili che tra qualche anno calcheranno palcoscenici diversi".

Si poteva fare di più nel finale? "Si può fare sempre di più quando si vince e magari gestire meglio certi momenti con più malizia può aiutare, lo analizzeremo in settimana. Ma resta la soddisfazione per la prova nel complesso".

Era un Carpi in emergenza senza Tcheuna, Forapani e Figoli. "Inutile ribadire che per Marco ci dispiace molto. Ma abbiamo un gruppo omogeneo, chi ha giocato e chi è entrato ha fatto il suo. E’ vero che in mezzo Figoli ha caratteristiche diverse dagli altri per fisicità ma tutti hanno lottato".

Cecotti è stato fra i migliori "Sta facendo bene per autostima e sicurezza, ma non carichiamolo troppo, siamo solo all’inizio".

Stanzani a destra? "Rispetto al modulo del Trento che gli aveva lasciato più spazio, il 3-5-2 della Juve lo ha costretto a tanto lavoro difensivo, ma penso che sia sempre molto positivo".

Interverrete sul mercato per sostituire Forapani? "Come sempre il presidente quando c’è da fare uno sforzo non si tira mai indietro e va ringraziato. Stiamo cercando un under a centrocampo per Marco, di certo un clone di Forapani che sa fare quattro ruoli non c’è…".

Quasi 2mila persone allo stadio, anche se non c’era il tifo "La mancanza del tifo si è sentita, contro la Juve penso che ci avrebbe dato quel qualcosa in più, ma rispettiamo le scelte dei tifosi. Però il colpo d’occhio allo stadio, con tanti bimbi e tante famiglie, era molto bello".

La prima della "Fvs" come è andata? "Non riesco a capire perché non abbiano fischiato il fallo netto su Gerbi prima dell’1-1. Poi nell’episodio del rosso a Lombardi è stato bravo il mister a fare comunque andare alla review, perché avremmo subito un torto netto visto che il giallo non c’era".