Carpi Calcio, la lunga storia dei biancorossi

Il Carpi è una squadra di calcio ultracentenaria che dall’eccellenza riuscì ad arrivare in serie A con Fabrizio Castori che ha guidato gli emiliani nella loro prima storica promozione in Serie A. Alla 3ª giornata del campionato 2015-2016 di Serie A, dopo le sconfitte con la Sampdoria e Inter, il Carpi ottiene il primo punto della sua storia nella massima serie, grazie al 2-2 contro il Palermo. Nel 2017 fallì e nel 2021 venne rifondata da Claudio Lazzaretti, e da quel momento il Carpi ripartì dalla serie D. Nella stagione 2022/2023 arrivò terza con 59 punti dietro alla Pistoiese e al Giana Erminio. Nella stagione 2023/2024 arrivò primo con 68 punti davanti a Ravenna e Corticella. A noi piace il Carpi perché andando allo stadio Sandro Cabassi ci siamo affezionati a molti giocatori, ad esempio Simone Saporetti, Massimiliano Rossi e Tommaso Cecotti. Nella storia il Carpi ha avuto molti protagonisti Vid Belec che restò nei pali del Carpi fino al 2017. Con una formazione 3-5-2 il carpi schiera come centrale difensivo Simone Romagnoli.

Alla sua destra abbiamo Cristian Zaccardo e alla sua sinistra Riccardo Gagliolo. Ora passiamo al centrocampo con Raffaele Bianco al suo fianco troviamo Lorenzo Lollo e alla sua destra Isaac Confie. Gaetano Letizie che giocò al carpi come esterno sinistro mentre, sulla fascia opposta, c’è Antonio Di Gaudo. Nel reparto offensivo troviamo Simone Verdi e al suo fianco Jerry Mbakogu e concludiamo la formazione del 2015 con Kevin Lasagna.

La formazione di adesso é composta da giovani talenti provenienti da squadre molto importanti: il mister Cristian Serpini schiera tra i pali Lorenzo Viti, alla sua destra troviamo Nicolò Verza, come centrale difensivo abbiamo il capitano Alessandro Calanca e alla sua sinistra Gianluca Zucchini. Come terzino destro ricordiamo Rodrick Tcheuna; passando al centrocampo con Marco Forapani, Andrea Mandelli e per concludere Massimiliano Rossi. Per quanto riguarda l’attacco i giocatori sono: Matteo Cortesi, il bomber Simone Saporetti e concludiamo la formazione con Abdoulaye Sall. Calciatori che hanno giocato al Carpi e diventati successivamente campioni di fama internazionale sono Simone Inzaghi e Marco Materazzi: loro hanno iniziato la loro carriera per le giovanili del Carpi per poi andare a giocare in prestito al Piacenza per poi diventare una leggenda della Lazio, Materazzi fu piú fortunato andando direttamente all’Inter per essere uno dei difensori piú forti del mondo vincendo anche un mondiale nel 2006 con l’Italia.

Per noi il Carpi è una società che dovrebbe militare in Serie B o Serie A, poiché crediamo abbia giocatori forti con la mentalitá giusta per farcela, come squadra ma anche come settore giovanile.

Classe seconda media

Scuola Sacro Cuore Carpi

Giovanni Alberto Schepis

e Leonardo Magno