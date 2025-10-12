Carpi, Cassani contento: "Sei punti da incorniciare"

In appena sei giorni l’orizzonte del Carpi ha assunto colori sgargianti. Dopo i due ko con rimpianti contro Arezzo e Ravenna la squadra di Cassani ha infilato 2 successi di fila, planando in zona playoff. "Queste due vittorie di fila – le sue parole – ci hanno dato tanto ossigeno e fiducia, affrontiamo la settimana lunga verso Ascoli con un ottimo umore. I gol dei difensori? Sappiamo di avere ottimi saltatori in difesa e in queste ultime due gare li abbiamo sfruttati bene". La vittoria permette di lavorare con serenità anche su quel poco che non è andato. "Abbiamo avuto ancora questa piccola défaillance nei primi 15’ del secondo tempo – prosegue - dobbiamo trovare la quadra perché non accada più. Anche se poi eravamo andati vicini al 3-0 con Rossini e lì la gara sarebbe andata verso un finale più semplice, invece ce la siamo andati a complicare ma va bene così. Cortesi? Era solo stanco, aveva speso tanto anche per la squadra e veniva dallo stop di Arezzo, era meglio evitare di rischiarlo". Per Lorenzo Lombardi quello di venerdì è stato un giorno da ricordare col primo gol da professionista. "Sono veramente contento – spiega - ma soprattutto perché sono entrato quando avevamo appena preso gol e probabilmente il 3-1 ha indirizzato la gara e ci ha lasciato un po’ più tranquilli nel finale. Questo era uno scontro salvezza, anche se la classifica ora dice altro, e averlo vinto vale doppio. Però restiamo coi piedi per terra. Il gol? Come capita spesso a me dopo un gol mi ricordo poco, quando ho visto "Corte" sul fondo sapevo che è molo bravo a mettere queste palle scavate morbide e sono riuscito a prendere il tempo. Sono stato anche fortunato perché la palla ha preso il palo ed è entrata. Mi ricordo bene invece l’esultanza, perché da terra ho preso anche tanti cazzotti (sorride, ndr), non ci ho capito più nulla".

CLASSIFICA. Ieri sono giocate Perugia-Rimini 0-1, Forlì-Ternana, Guidonia-Pianese e Pineto-Livorno, oggi 12,30 Vis Pesaro-Torres, 17,30 Ascoli-Pontedera e 20,30 Sambenedettese-Ravenna, rinv. 22/10 Juve NG-Campobasso. Classifica: Arezzo 24, Ravenna 21, Ascoli 20, Carpi e Samb 14, Ternana e Gubbio 13, Campobasso, Forlì e Pianese 12, Juve NG 11, Guidonia 10, Vis Pesaro, Pineto e Pontedera 8, Livorno 7, Torres e Bra 5, Perugia 3, Rimini (-12) -2.

Davide Setti