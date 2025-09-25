Carpi, Cassani fermo una giornata: "Io espulso ma non so perché"

Oltre il danno, anche la beffa. Stefano Cassani è stato fermato per un turno dopo il rosso di martedì sera nei concitati momenti del rigore per il Ravenna. La motivazione è "quella di aver protestato verso la quaterna arbitrale al momento dell’effettuazione del "Fvs" contestandone l’operato". Una ricostruzione molto diversa da quella fatta dal tecnico nel dopo gara.

"Sono stato espulso ma non ho capito il perché – le sue parole - quando ho usato la card per la review ho chiesto di andare a rivedere il fallo su Panelli a inizio azione, mentre l’arbitro al monitor stava visualizzando un’altra cosa. Visto che sia il regolamento che il quarto uomo quando diamo la card ci dice di specificare cosa vogliamo rivedere ho ribadito che non volevo soffermarmi sul fallo di mano ma sul fallo su Panelli e l’arbitro invece di rispondermi mi ha buttato fuori". Sulla gara Cassani ha elogiato la grande reazione della sua squadra. "Abbiamo fatto un primo tempo con luci e ombre – ha spiegato - potevamo tenere il ritmo più alto ma era un avversario forte, che ci ha messo in difficoltà nel trovare palle pulite per attaccare la profondità. Abbiamo concesso loro una ripartenza veloce e siamo stati puniti dallo 0-1. Nel secondo tempo abbiamo fatto invece la miglior prestazione della stagione. Casarini? Ci serviva uno che attaccasse alle spalle Scaringi, Federico ha letture ottime e pensavamo che fosse la mossa giusta, peccato non averlo difeso, ma il rigore con Panelli in piedi non l’avremmo preso. In casa nessuna vittoria? Penso che non sia un problema casalingo, in casa abbiamo fatto tre buone prestazioni".

Per Federico Casarini il secondo gol col Carpi è stata una gioia durata poco. "E’ andata bene – sorride un po’ amaro - mi sono trovato lì palla col rimbalzo giusto, non ci ho pensato due volte, poi ci vuole un po’ di fortuna. Era la partita giusta, c’erano i miei bimbi in curva, era tutto bello, peccato solo per il finale". Sul rigore dell’1-2 conferma che "Panelli era in netto anticipo, rivedendola si capisce bene, per questo abbiamo chiesto la review ma la spiegazione dell’arbitro è stata che non ha fischiato quei tutta la gara e lo stesso contatto lo aveva fatto Gerbi sul mio gol, anche se secondo me sono due situazioni del tutto diverse. Gioco poco? E’ un momento così, non ho la continuità che in passato ho sempre avuto, ma sto cercando di fare veder che chi sta fuori deve dare il suo contributo ancora maggiore".

Davide Setti