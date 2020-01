Raid notturno di furti in pieno centro storico a Carpi. È accaduto la notte scorsa: ad essere presi di mira due esercizi commerciali. Il primo è stato lo storico bar ‘Tazza d’Oro’, sotto il portico del Grano. I ladri, dopo essersi aperti un varco tra le saracinesche, si sono introdotti nel locale e hanno rubato il fondo cassa e tutti i...

Raid notturno di furti in pieno centro storico a Carpi. È accaduto la notte scorsa: ad essere presi di mira due esercizi commerciali. Il primo è stato lo storico bar ‘Tazza d’Oro’, sotto il portico del Grano. I ladri, dopo essersi aperti un varco tra le saracinesche, si sono introdotti nel locale e hanno rubato il fondo cassa e tutti i liquori che hanno trovato. Presumibilmente gli stessi vandali si sono diretti in direzione piazzetta Garibaldi il negozio di abbigliamento ‘John Ashfield’ (foto), sempre sotto il portico. Qui hanno provato ad entrare, come dimostrano le tre ’tracce’ sulla vetrata, ma senza successo. «Per fortuna il vetro è anti sfondamento – spiega la responsabile Rita – e ha retto i colpi inferti sicuramente con un martello. Stamattina ho subito allertato i carabinieri, però sono molto preoccupata: se tornano stanotte (ieri notte per chi legge, ndr) a completare l’opera? Con un niente ora la vetrata si sfonda. Io ho paura e non voglio certo restare in negozio a dormire».

«Questa è la Carpi che ci sta regalando l’amministrazione, con un sindaco soltanto preoccupato ad attaccare la sottoscritta e a ridimensionare un problema che ormai sta pesantemente condizionando la quotidianità dei carpigiani», commenta Federica Boccaletti, Lega Carpi - Salvini Premier. In serata la signora ha ricevuto la telefonata del sindaco Alberto Bellelli che le ha garantito il passaggio della polizia locale e successivamente anche dell’Arma e della polizia di Stato che poi provvederanno a contattarla direttamente per rassicurarla. Il negozio si trova a pochi metri da dove, giovedì nel tardo pomeriggio, è iniziata la rissa tra bande rivali poi degenerata nell’accoltellamento di un 16enne.

Maria Silvia Cabri