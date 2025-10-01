"Carpi, chiediamo più attenzione nelle decisioni degli arbitri"

Quattro episodi che in termini di punti spostano un bel po’. Non è proprio un bel rapporto quello che la squadra biancorossa ha avuto in queste prime 7 giornate con il nuovo "Football Video Support", il Var a chiamata della serie C introdotto a inizio stagione. I conti sono semplici: il pari della Juve NG al 95’ nasce da un netto "step on foot" su Gerbi che avrebbe dovuto invalidare la rete, il rigore del ko interno col Ravenna arriva dopo un vistoso fallo su Panelli al limite dell’area biancorossa e poi ci sono i due penalty su Sall (gomitata da parte di Chiosa) e per il mani di Iaccarino sfuggiti all’arbitro sabato ad Arezzo, tutti episodi rivisti dai direttori di gara su chiamata del Carpi e non sanzionati. Così a spanne mancano 4 o 5 punti alla squadra di Cassani, che avrebbe potuto essere al 4° posto. "Siamo un po’ delusi – spiega il dg Enrico Bonzanini - perché ci aspettavamo che questo prezioso strumento messo a disposizione in tempi record dalla Lega Pro fosse un forte deterrente per errori macroscopici. Lì purtroppo il "Fvs" non funzionava, ma ci metto anche il pestone di Pierno su Cortesi col Campobasso in area che ci avrebbe dato un rigore sullo 0-0. C’è stata un po’ di frenesia nelle decisioni da prendere da parte degli arbitri, sempre a nostro discapito purtroppo, ma con così tanti episodi avere a favore zero penalty è una media bassa. Nel lungo periodo questi episodi possono pesare nell’economia del campionato e chiediamo di essere equiparati a tutti, nel rispetto delle regole. Non credo né alla malafede né alle compensazioni ma solo a decisioni che devono essere prese con un po’ più di attenzione, in primis gli arbitri devono capire bene cosa è stato chiesto di rivedere al monitor". Intanto il Carpi dovrà fare a meno per 30-40 giorni di Gerbi. "E’ una perdita grave per noi - prosegue il dg – ma abbiamo altri giocatori che devono ancora dimostrare il proprio valore, da Stanzani che è un giocatore importantissimo con colpi, qualità e intelligenza tattica e tecnica, a Forte che deve trovare continuità nel più breve tempo possibile dopo un precampionato complicato, fino a Mahrani che se si vuole giocare bene le sue carte deve guardare l’atteggiamento che ha Tourè in campo". Dome nuca arriva un Perugia con l’acqua alla gola. "E’ una squadra molto forte – conclude - si trovano lì in fondo contro ogni logica. Ma se potessi scegliere non giocherei mai contro di loro in questo momento perché avranno grande rabbia e fame".

Dal campo. Pitti, Mahrani e Tcheuna sono tornati in gruppo, come Cortesi e Amayah, ancora sofferente al tallone.

Davide Setti