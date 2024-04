Carpi, con Albatro pensa al futuro con Serafini ancora in panchina

La Pallamano Carpi già retrocessa gioca oggi alle 19 alla Vallauri contro l’Albatro Siracusa (che viaggia a +2 sui playout e proverà a ipotecare la salvezza) nella penultima giornata di Serie A Gold. In casa bianconera si guarda già al futuro, che vedrà ancora coach Davide Serafini al timone. "C’è grande delusione, inutile nasconderselo – spiega la presidentessa Fania Ferrari – la salvezza era nelle nostre possibilità, l’accesso almeno ai playout senza dubbio. Dispiace per i nostri tifosi e anche per la città. E’ un risultato negativo certo sì, ma non un fallimento. Ora analizzeremo dove potevamo fare meglio e ripartiremo da qui. Lo si dice a denti stretti ma è la verità: la retrocessione è anche un’opportunità, per consolidare le fondamenta, fortificare le radici e continuare a crescere. Il nostro vivaio continua a produrre nuovi talenti, la rete di partner che ci sono a fianco si infittisce di grandi marchi interessati a sostenere la Pallamano Carpi nel lungo periodo. La società sta già pianificando la nuova stagione con cambiamenti anche importanti e sono certa che ci vedrà di nuovo protagonisti. Alle volte per compiere un gran salto si è costretti a fare un passo indietro e prendere la rincorsa".

SERIE A BRONZE. Ultima fatica per la Pantarei Italia Modena che già salva (2 vittorie e 2 pari nella post season) chiude la sua stagione nella Poule retrocessione ospitando alle 18,30 il Follonica già ultima e retrocessa. Fermo invece il campionato di Serie B per l’ultima sosta.

d.s.