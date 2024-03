Carpi, con Ravenna è sempre spettacolo

E’ vero che la posta in palio non è mai stata così alta come domani, ma in questi ultimi 5 anni le sfide fra Carpi e Ravenna sono state sinonimo di gol e spettacolo. Ben 44 ne hanno segnati le due squadre negli ultimi 9 precedenti, alla media di quasi 5 a partita, con un bilancio che fin qui viaggia su un clamoroso filo di equilibrio assoluto: 4 vittorie biancorosse, un pari, 4 vittorie ravennati con 22 reti segnate a testa. La super sfida di domani sembra dunque fatta apposta per fare da spartiacque, sia nella corsa alla Lega Pro che nei confronti fra le due squadre. Al "Cabassi" i biancorossi non vincono dal 4-2 del dicembre 2020 in Lega Pro con Pochesci al timone firmato da De Cenco e Ferretti (2 a testa), un poker che bissava quello dell’anno prima con Riolfo, quando Rossoni, Biasci (2) e Vano scrissero il 4-1 biancorosso. Nel 2021-22 le due squadre si sono ritrovate in D e al "Cabassi" finì con un pazzesco 5-5 finale da Guinness dei primati, in cui i romagnoli scapparono sul 4-2 e poi sul 5-3 con la tripletta di Saporetti, venendo riacciuffati da Sivilla e Lordkipanidze. A dicembre 2022 infine il Ravenna sbancò Carpi con un netto 4-2 chiuso già al riposo grazie al 3-0 di Guidone, Marangon e Abbey, nel momento di crisi nera di fine andata che due giornate dopo portò all’esonero di Bagatti.

Dal campo. Quello fra Sall e Larhrib in attacco per affiancare Saporetti sembra l’unico dubbio per mister Serpini, che oggi farà svolgere la solita rifinitura all’antistadio, nella quale GdL e Qzd hanno annunciato che saranno al campo per "caricare" la squadra. Nei romagnoli il rientro del trequartista Nappello permetterà di tornare dal 3-4-3 al 3-4-1-2 con Sabbatani favorito su Pavesi e Varriale per affiancare Diallo in attacco. Intanto sono 429 (250 a Ravenna) i tagliandi venduti fin qui in prevendita: oggi aperta la biglietteria (lato tribune) dalle 10 alle 13 e domani dalle 10 alle 15 (lato Tribune e anche via Marx).

Anticipo. Ieri è finita 0-0 fra Imolese e Prato.

Davide Setti