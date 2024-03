Carpi, continua il momento d’oro. Il Sangiuliano deve arrendersi

Ci sono i muscoli, la qualità e una quadratura che comincia a rasentare la perfezione nel rotondo 3-0 con cui il Carpi sbanca anche il campo del Sangiuliano. Una gara che non si doveva giocare (campo al limite per la pioggia, ma al 60’ dal fischio è arrivato l’ok dell’arbitro barese ) si trasforma nell’esaltazione del momento d’oro della squadra di Serpini, che con la sesta vittoria nelle ultime 7 gare ora è seconda da sola a -1 dal Ravenna (1-0 sull’Aglianese, giallorossi a Carpi domenica per il big match) dopo il pari del Forlì a Sant’Angelo. Sul campo lombardo sono due le novità di Serpini, Zucchini per lo squalificato Rossini dietro e il ritorno di Forapani per Rossi in mediana, mentre davanti c’è ancora Larhrib. Sta peggio il Sangiuliano, che privo di Bruzzone, Vassallo, Milan, Makni, Ghiozzi, Cogliati, Brogno, Deiana, oltre ai lungodegenti Carminati e Solerio ha appena 18 giocatori a referto. Nonostante il terreno inzuppato la gara è bella, ci prova subito Qeros, poi al 14’ Tentoni mette in porta Cortesi che chiama al volo Manfrin. La squadra di Serpini inizia ad alzare i giri, Saporetti spara centrale, poi Larhrib manda alto di poco da buona posizione. C’è lavoro anche per Lorenzi, bravo sul solito Qeros, ma la cerniera biancorossa tiene bene. E così nel finale di tempo prima Tentoni si vede negare il gol dal palo, poi Manfrin è bravo a uscire con i tempi giusti e anticipare Forapani. Ma al 38’ il tiro cross di Mandelli viene deviato in porta da Tentoni, che sblocca la gara segnando esattamente un girone dopo la sua unica rete nel match di andata. Nella ripresa il Carpi colpisce subito con Saporetti, che di testa infila Manfrin su corner. L’uscita per infortunio di Qeros toglie ai milanesi il terminale più frizzante e così ancora l’implacabile bomber biancorosso fa doppietta di testa, sfruttando questa volta una grande giocata di Mandelli. Sul 3-0 il Carpi mette in ghiaccio la gara con i cambi: dentro Sall, Rossi e Beretta (per Cortesi colpito duro al ginocchio, da valutare per domenica), poi Frison per Calanca ammonito e Arrondini. Il Sangiuliano si vede solo coi due piazzati di Salzano e Palesi senza effetti. Troppo poco per impensierire un Carpi sempre più solido, che fra sette giorni col Ravenna merita una cornice adeguata alla super sfida.

Davide Setti