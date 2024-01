Carpi, contro gli ultimi conta solo vincere

Le tabelle per il Carpi, dopo, la sconfitta di Prato, sono facili da fare. Vincere e solo vincere per tenere viva qualche speranza di rimonta, a cominciare oggi (14,30) dal "Cabassi" dove i biancorossi cercano la quarta vittoria casalinga di fila contro il Borgo San Donnino ultimo. "Non dobbiamo guardare la classifica ma assorbire la delusione di Prato – le parole di mister Cristian Serpini – siamo delusi, ma dobbiamo ripartire. Quando sei a -9 non c’è più margine di errore per non buttare definitivamente tutto all’aria. Per questo dobbiamo solo vincere". Il Borgo ultimo della classe arriva da 4 ko di fila in cui non ha mai segnato, nelle ultime 10 giornate ha raccolto 3 punti e in 8 trasferte ha solo 2 pari. "Dobbiamo provare a sbloccarla subito – prosegue - anche se sappiamo che loro saranno molto chiusi. E soprattutto bisogna migliorare nella gestione degli ultimi 20’, quando arriviamo spesso scarichi mentalmente". Il tecnico in attacco perde Cortesi, ma arrivano buone notizie da Sall e Arrondini. "Davide sta meglio – spiega - forse abbiamo trovato la chiave di volta per il suo infortunio e si sta allenando senza dolore. Sall sarà in campo, il pestone gli fa male ma stringerà i denti. Ho visto bene in settimana Montuoro e lo porto in panchina perché ci può essere utile".

Sempre fuori Rossi e Tentoni. "A dicembre abbiamo deciso di tenerli – conclude - pensavamo che ci potessero dare una mano. Lo pensiamo ancora ma purtroppo hanno avuto una ricaduta. Rossi sarà da mercoledì in gruppo per Lodi, Tentoni con la Pistoiese. Resto con vinto che ci daranno una grande mano".

Programma. Le gare della 2^ di riorno (14,30): Lentigione-Sant’Angelo, Progresso-Sangiuliano, Sammaurese-Forlì, Ravenna-Prato, Corticella-Fanfulla, Mezzolara-Certaldo, Aglianese-Imolese, San Marino-Pistoiese, Carpi-Borgo. Clas. Ravenna 39, San Marino 36, Corticella e Forlì 34, Lentigione 31, Carpi 30, Imolese (-1) e Pistoiese 27, Fanfulla, Sammaurese e Aglianese 24, Prato e Sangiuliano 23, Sant’Angelo 22, Progresso 17, Mezzolara 13, Certaldo 11, Borgo 10.

Dal campo. Out Frison, Maini, Sabattini, Tentoni, Rossi e Cortesi. Tornano Calanca in difesa (in vantaggio su Rossini) e in mediana D’Orsi, davanti Larhrib trequartista, in panchina anche l’attaccante Francesco Montuoro (2006), 5 gol con la Juniores. Nei ducali torna Rossi, in campo dal 1’ i due ex Ferretti e Varoli. CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Tcheuna, Calanca, Zucchini, Cecotti; Forapani, Mandelli, D’Orsi; Larhrib; Saporetti, Sall. All. Serpini. BORGO S.D. (4-3-3): Piga; Bertipagani, Tarantino, Varoli, Vecchi; Kashari, Abelli, Djuric; Bongiorni, Ferretti, Carollo. All. Vangioni. Arbitro: Moretti di Cesena Davide Setti