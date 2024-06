Carpi, corsa a tre per il ruolo di direttore sportivo

È una corsa a tre quella che entro fine settimana porterà alla chiusura del cerchio per il nuovo direttore sportivo del Carpi. Il casting è già terminato da tempo e la palla passa al presidente Lazzaretti che deve decidere: i nomi sono quelli noti, tutti dirigenti giovani, con esperienza di C e allo stesso tempo con tanta fame, come Marco Bernardi ex Fiorenzuola, che però ha altre due richieste sempre in C, poi Lorenzo Bedin fra i più apprezzati nello scouting della Lega Pro ex responsabile del settore giovanile del Chievo e ora al Padova, e Mattia Serafini, dal 2016 dietro le quinte all’Arzignano. Già certa invece la permanenza di mister Cristian Serpini per il quale a breve verrà formalizzato il contratto che sarà di due anni (uno con rinnovo automatico alla salvezza). Dal punto di vista burocratico oggi si chiudono le iscrizioni in Lega Pro, che poi fra domani e giovedì esaminerà la documentazione delle 60 società e giovedì pomeriggio annuncerà chi è dentro e chi è fuori. Il Carpi ha già inviato tutto per tempo ed è tranquillo. Intanto ieri sera il dg Bonzanini ha presenziato a Milano alla presentazione del nuovo logo della Lega Pro.

RITIRO. Nei prossimi giorni sarà definita anche la sede del ritiro che comincerà nella seconda metà di luglio: in pole l’ipotesi Fiumalbo, ma restano in lizza anche le località di Carpineti, sul’Appennino reggiano, e di Molveno in Trentino.

PREMIO. Ieri il Comune di Carpi ha consegnato al presidente Claudio Lazzaretti l’attestato al merito sportivo per la promozione in Lega Pro con la seguente motivazione: "Per la prestigiosa vittoria del proprio girone di Serie D e la conseguente promozione in Serie C, raggiunta con merito ed attaccamento ai colori biancorossi della Città di Carpi".

CONI. Oggi a Roma si svolgerà l’udienza al Coni per il ricorso del Forlì e del Ravenna sul caso Cecotti: un semplice pro forma che non toccherà l’esito della stagione.

Davide Setti