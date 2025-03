Carpi, Cortesi in dubbio

Un girone dopo si è ribaltato tutto fra Carpi e Campobasso, la sfida che sabato in terra molisana dirà qualcosa di più sulle ambizioni playoff della squadra di mister Serpini. Dalla gara di andata al “Cabassi”, infatti i biancorossi hanno rosicchiato ben 9 punti ai rossoblù, partiti in estate con ambizioni di giocarsi i playoff e ora invischiati nella lotta salvezza, anche se il +7 sulla Lucchese quint’ultima al momento è ancora un margine più che sufficiente per stare tranquilli. Allora, era il 10 novembre, il Campobasso guidato da Piero Braglia arrivò in Emilia forte di una striscia di 10 gare senza sconfitta, accompagnato dall’entusiasmo di 450 tifosi e con 22 punti in classifica, al 6° posto al fianco della Vis Pesaro. Il Carpi, reduce dai due successi con Arezzo e Pineto, era comunque a -5 in nona piazza con Pianese e Rimini. Lo 0-0 fu accolto come un mezzo passo falso dall’ambiente molisano, ma col senno di poi è diventato un buon punto visto che nelle successive 19 giornate i rossoblù sono riusciti a conquistare appena 14 punti (3 vittorie, tutte col nuovo tecnico Prosperi, e 5 pareggi con Braglia), a fronte dei 23 punti nello stesso periodo del Carpi che dunque ha messo la freccia e ora naviga a +4 sugli avversari.

Dal campo. Ieri la ripresa all’antistadio, dove la squadra preparerà tutta la settimana fino a venerdì, giorno della partenza per Campobasso. Panelli era assente per un permesso dopo il lutto della morte del nonno. Cortesi sente ancora fastidio all’adduttore e oggi effettuerà un’ecografia, Zagnoni dopo il problema al pollice della mano destra svolgerà oggi gli esami per capire se si tratta di una frattura e quindi entrambi sono in dubbio. Ieri poi Mandelli e Rossini in via precauzionale non hanno fatto la partitella a campo ridotto perché affaticati, ma non sembrano a rischio.

Giudice. E’ stato fermato per una giornata il preparatore atletico Graziano Araldi, multato anche di 500euro per l’espulsione con il Pineto nata dalle proteste per il rigor su Campagna non fischiato.

Arbitro. Sarà Riccardo Tropiano di Bari a dirigere la sfida di Campobasso: l’anno sorso arbitrò il successo 3-0 di Sangiuliano che precedette il derbvy col Ravenna, l’anno prima la sconfitta 2-0 a Corticella nell’ultima di regular season (in gol Tcheuna coi bolognesi). Con lui ci saranno gli assistenti Mattia Morotti di Bergamo e Gennantonio Martone di Monza, quarto ufficiale Domenico Castellone di Napoli.

Davide Setti