‘Carpi da Vivere’ giovedì 24 in edicola: personaggio del mese il ‘liceale’ Dicle

È la Carpi della memoria, delle tradizioni, della solidarietà ma anche del futuro quella protagonista dell’edizione di ottobre di ‘Carpi da Vivere’, l’inserto mensile di 16 pagine dedicato alla città che uscirà giovedì 24 ottobre con il Resto del Carlino Modena.

Il personaggio del mese è il 19enne Dicle, ovvero Enrico Di Clemente, famoso per la sua partecipazione alla trasmissione di Rai Due ‘Il Collegio’ e ora impegnato nella musica e nella nazionale cantanti. Sapore carpigiano per ‘Bulaggna Pasta Fresca’, il laboratorio che produce artigianalmente pasta fresca, utilizzando solo prodotti a km Zero e le uova delle loro galline, e per la pizzeria ‘059’ che realizza un bel bis: dopo il ‘Gambero Rosso’ compare anche sulla guida ‘Emilia Romagna a Tavola 2025’.

Ancora ‘made in Carpi’ per la seconda edizione di FashionEx, l’evento della moda che si svolge alla Baracca sul Mare di Daniela Dallavalle e che parte esclusivamente dalla volontà delle singole imprese, senza alcun coinvolgimento istituzionale, quale ‘simbolico’ erede di Moda Makers.

Decisamente orgoglio bianco rosso per i 115 anni del Carpio Calcio, la cui prima gara ufficiale risale al 19 ottobre del 1909, ma anche tanta tradizione per le attività storiche che da anni animano il centrale viale Guido Fassi.

Temi estremamente attuali come la solidarietà e vicinanza alle famiglie palestinesi grazie alla ‘Bottega del Sole’, cooperativa sociale carpigiana specializzata nel commercio equosolidale e il ruolo di ogni singolo individuo per un mondo senza armi atomiche, quale il filo conduttore della mostra ‘Senzatomica’.

Infine, due serate speciali per celebrare il successo di ‘Doble - Mostra di Arte Contemporanea’ a cura del carpigiano Andrea Saltini.