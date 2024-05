Carpi Dramma Maini: paura per il ginocchio

Peggio di così non poteva finire la straordinaria stagione del Carpi promosso in C. Non per il ko di Campobasso, che chiude l’avventura nella Poule scudetto e fa interrompere a 17 gare la striscia di imbattibilità della squadra di Serpini, ma per il grave infortunio che ha di nuovo colpito Marco Maini.

Il centrale difensivo biancorosso, che dopo lo spezzone con la Pianese era entrato al 18’ della ripresa anche ieri, è stato costretto a uscire dopo appena 18’ per una nuova torsione innaturale del ginocchio sinistro già operato lo scorso settembre per la rottura del crociato rimediata nella gara col Fanfulla. L’infortunio è nato da un intervento scomposto di Grandis, che a palla già persa ha sbilanciato con una spallata nella schiena Maini, col difensore che ha perso l’appoggio mettendo male il ginocchio. Da subito le sensazioni non sono state positive, col giocatore in lacrime accompagnato fuori dal campo e ora si attendono gli esami, ma si teme una nuova rottura del legamento dello stesso ginocchio. Un vero e proprio dramma sportivo per il Maini, che rimane una delle colonne su cui costruire anche il Carpi da Serie C, con la speranza che gli esami diano torto ai timori del campo. Difficile in questa situazione raccontare una gara di fatto ininfluente sulla stagione del Carpi, che doveva vincere per passare e l’ha affrontata dando spazio come con la Pianese a quasi tutte le seconde linee.

Il Campobasso, a cui bastava anche un pari, ha fatto la gara giocando coi titolari come già aveva fatto con la Pianese, nel silenzio dei primi 10’ dei suoi tifosi per la decisione di esonerare mister Pergolizzi che non ha così potuto ieri ricevere la coppa per la vittoria del campionato. Il Carpi invece, con Cortesi mezz’ala e Ofoasi trequartista, ha faticato a rendersi pericoloso. Dopo 7’ Serra chiama al lavoro Viti, poi al 9’ un diagonale di De Cerchio sfiora il palo. Al 26’ si vede Gerbino che liberato in area a porta vuota tira debole e Di Filippo salva. Al 33’ Parisi sfiora il bersaglio e al 42’ ancora Gerbino chiama al lavoro Esposito. Nella ripresa un super Viti è strepitoso sul colpo di testa di De Cerchio, poi al 15’ Di Nardo evita anche Viti ma manda fuori. Dopo il colpo di testa out di Romero, al 25’ il Campobasso con merito passa: Di Nardo, innescato da Rasi, supera Viti in uscita e deposita in rete.

Serpini aveva già messo Sall e inserisce anche Saporetti, ma il Carpi non è mai pericoloso. Al 36 la brutta entrata di Grandis che manda ko Maini, poi al 43’ arriva il raddoppio che chiude i conti quando dal traversone di Chrysovergis è Romero che anticipa tutti e chiude il match e fa terminare dopo 4 mesi e mezzo l’imbattibilità biancorossa.

Davide Setti