Carpi e Campagnola in lutto ’Dura pensare al calcio senza di lui’

Ha destato commozione fra Carpi e dintorni e in tutto il calcio dilettantistico la morte di Mario Rossetti, 71enne originario di Novi ma residente a Rolo, che con la sua auto ha perso la vita sulla statale Romana a Fossoli, mentre si recava nel reggiano dove lo aspettavano al campo sportivo di Rolo per il primo giorno da magazziniere. Tanti in poche ore i messaggi sulle pagine Facebook delle ultime società in cui "Marione", come tutti lo chiamavano, aveva lavorato, dal Carpi con cui aveva collaborato dal 2017 al 2021, poi Campagnola, Correggese e Rolo. "Lavoratore instancabile e grande appassionato di calcio, ha saputo fornire un sorriso a tanti atleti biancorossi negli anni di collaborazione con la società. Un impegno costante che ricordiamo con affetto e porteremo con noi" si legge sulla pagina del Carpi. "Ciao grande Mario" ha scritto mister Giancarlo Riolfo, tecnico del Carpi che sfiorò la B nel 2020, "era un uomo buono e ho solo bei ricordi" le parole di Sandro Pochesci, che col Carpi rimase nel 2020-21. "Non ci sono parole per notizie del genere – si legge sulla pagina del Campagnola, dove Rossetti lavorava fino all’anno scorso – Mario era il cuore della nostra squadra, il sostegno e le risate dei ragazzi ogni giorno. Grazie Mario per tutto quello che hai fatto… ci hai lasciato un grande vuoto". Fra gli amici di una vita anche Angelo Vincenzi, direttore sportivo della Pro Patria S.Felice. "Mario è stato un grande amico – ricorda –, dura pensare al nostro calcio senza di lui".

Davide Setti