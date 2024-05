Carpi, è festa per la Coppa. E con la Pianese arriva un pareggio

CARPI

1

PIANESE

1

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Verza (5’st Tcheuna), Frison, Zucchini (19’st Maini), Sabattini (32’st Laamane); Forapani (23’st Ofoasi), Bouhali, Beretta; Gerbino; Larhrib (23’st Saporetti), Arrondini. A disp. Viti, Rossini, Cortesi, Sall. All. Serpini.

PIANESE (4-3-3): Iurino; Remy (32’st Monanni), Gagliardi, Tognetti; Boccadamo, Miccoli (41’st Barbetti), Proietto (18’st Di Mino), Di Martino; Falconi (18’st Ledonne); Bramante, Mignani (18’st Kouko). A disp. Reali, Polidori, Simeoni, Mastropietro. All. Prosperi.

Arbitro: Di Renzo di Bolzano

Reti: 12’ Proietto, 34’st Saporetti

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti. Angoli 8-7. Recupero 0’pt e 4’st

Il più era già stato fatto, anche molto bene, in questi 9 fantastici mesi di cavalcata. Il Carpi si deve accontentare di un pari nel giorno della festa per la Serie C. Finisce 1-1 con la Pianese il debutto nella Poule scudetto, un giorno comunque storico per la società biancorossa, chiuso 9 anni dopo l’indimenticabile 28 aprile 2015 (quando gli Immortali festeggiarono la A) con un un’altra premiazione sul prato del "Cabassi". A fine gara il coordinatore della Lnd Luigi Barbiero, la consigliera Teresa Montaguti (legata da sempre al Carpi da un rapporto speciale ed ex dg biancorossa) e il presidente del Crer Simone Alberici hanno infatti consegnato la coppa per la vittoria del campionato, alzata al cielo dal presidente Claudio Lazzaretti e dal capitano Alessandro Calanca. Nemmeno l’infelice giorno di gara (ore 16 di un mercoledì lavorativo) e la pioggia battente hanno rovinato un giorno speciale, in cui la squadra di Serpini zeppa di seconde linee (10 novità su 11 rispetto al 5-1 sul Certaldo) ce l’ha messa tutta per vincere, sbattendo però sulla giornata di grazia del portiere toscano Iurino. Un pari che costringerà i biancorossi ora a vincere domenica a Campobasso per centrare la qualificazione alla semifinale. La gara è bella perché le due squadre hanno la testa libera, la Pianese chiama subito al lavoro Lorenzi col destro di Miccoli, poi Falconi sfiora il sette col destro a giro. La risposta del Carpi è affidata due volte ad Arrondini, su cui Iurino è miracoloso. Poi al 12’ il cross testo di Miccoli trova la spizzata vincente di Proietto per l’1-0 senese. La risposta del Carpi è immediata ma sfortunata, Frison incorna alto, Arrondini aggira anche il portiere ma manda sul palo e infine Iurino dice di no a Gerbino in uscita. Nella ripresa il portiere bianconero è mostruoso e dice di no a Forapani con l’aiuto della traversa, poi in uscita mura Bouhali e si ripete d’istinto anche su Gerbino. Il Carpi, che rimette dentro Maini a 8 mesi dal ko al ginocchio e poi anche il bomber Saporetti viene premiato al 34’ col bomber (23 in stagione) che segna in spaccata sul cross perfetto di Beretta. Nel finale il Carpi mette le ultime energie in campo, il gol del 2-1 non arriva ma la festa è comunque tutta biancorossa.

Davide Setti