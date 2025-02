Carpi e il possibile debutto. Tra i pali può esserci Theiner

Potrebbe essere Daniel Theiner fra i pali il volto nuovo nel Carpi che domani affronta il Pescara. Una scelta non tecnica quella su cui sta facendo valutazioni mister Serpini, ma dovuta al discorso del minutaggio che porterebbe alla prima panchina in stagione per Matteo Sorzi. L’emergenza assoluta degli ultimi giorni che ha colpito il settore dei giovani potrebbe dunque dare il via libera al debutto assoluto fra i "grandi" del classe 2004, arrivato a gennaio in prestito dal Sudtirol. Theiner ha convinto negli allenamenti e oltre ad aver collezionato panchine in A e In B ha già giocato gare dall’elevato coefficiente di difficoltà, vincendo 2 volte il Viareggio e conquistando lo scudetto a maggio con la Primavera del Sassuolo. L’alternativa come terzo under (dopo Rigo e Puletto) è quella di schierare Verza a destra in difesa al posto di Rossini (in questo caso Sorzi giocherebbe dal 1’), anche perché gli unici altri giovani rimasti in rosa sono Visani, Fossati (che ha 30’ di autonomia) e forse Campagna che oggi dopo 3 giorni di febbre dovrebbe almeno riunirsi al gruppo per la rifinitura a San Felice, ma non ha fatto allenamenti.

Le assenze certe sono quelle di Mandelli (torna a Pontedera?), Tcheuna, Cecotti, Forapani e Contiliano, per il quale dopo il problema alla coscia accusato sul fango dell’antistadio si teme un mese di stop, mentre a completare la carestia di uomini in mediana c’è anche Figoli che domani al massimo potrà andare in panchina per uno spezzone dopo la contrattura di inizio settimana. Nel 4-3-1-2 davanti a Theiner pronta la difesa con Rossini, Zagnoni, Panelli e Rigo, mediana obbligata con gli unici tre rimasti Amayah, Casarini e Puletto e davanti è possibile tocchi a Cortesi alle spalle di Sall e Gerbi. Per completare il minutaggio necessario e finire il quarto dei 5 blocchi da 7 gare (ognuno porta circa 45mila euro al Carpi) mancano 3 gare in cui il Carpi oltre a giocare sempre coi 3 under deve anche recuperare 40’ ulteriori con un quarto giovane in campo.

Davide Setti