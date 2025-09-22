Yoox, persone dietro i numeri

Yoox, persone dietro i numeri
Modena
CronacaCarpi, è ora di far sorridere il Cabassi
22 set 2025
DAVIDE SETTI
Cronaca
Carpi, è ora di far sorridere il Cabassi

Sei punti in 3 trasferte. Il Carpi lontano dal "Cabassi" continua a viaggiare spedito e la vittoria di sabato a San Benedetto assomiglia tanto a quella di Piancastagnaio di tre settimane fa. Non solo per il punteggio (1-0) e per il valore doppio in classifica, sul campo di una diretta rivale salvezza, ma anche nelle modalità: dominio del gioco e zero occasioni nitide concesse agli avversari.

I biancorossi sono nel gruppo ristretto delle 6 squadre del girone capaci già di piazzare due colpi esterni, come Ascoli (3 successi su 3), Guidonia, Arezzo, Pineto e Gubbio (2 come il Carpi) e ora proveranno a mettere il turbo anche in casa. Al "Cabassi" infatti in questo 2025 sono arrivate appena 2 vittorie in 13 gare fra campionato e coppa con un totale di 12 punti conquistati.

L’ultima gioia casalinga risale a oltre 6 mesi fa, lo scorso 7 marzo, quando la squadra di Serpini piegò in rimonta la Vis Pesaro. Dopo quel 2-1 di prestigio il Carpi non ha più gioito davanti ai propri tifosi: dopo l’1-1 col Pineto è stato il Gubbio a passare 2-0, poi lo 0-0 col Legnago diede forse il colpo decisivo alle speranze di agganciare i playoff, quindi arrivò lo 0-2 nell’ultima ininfluente gara col Sestri. Anche quest’anno sotto la gestione Cassani il Carpi casalingo non è mai andato oltre il pari: è stato 0-0 col Trento in Coppa, poi i tifosi hanno premiato i biancorossi, poi l’1-1 beffardo con la Juve Next Gen e il 2-2 in rimonta col Campobasso.

L’occasione migliore per interrompere questa striscia senza successi casalinghi è quella di domani sera, quando alle 20,45 arriverà il Ravenna capolista (+4 sul Carpi), lanciata da 3 successi di fila e dai gol del capocannoniere del girone Joshua Tenkorang, centrocampista 2000 arrivato dal Lumezzane che con 6 reti in 6 gare ha già segnato come in tutte e 36 presenze dello scorso campionato coi bresciani. Ci si aspetta un "Cabassi" da gala, con oltre 400 tifosi attesi dalla Romagna.

Per i carpigiani la prevendita è già aperta online su Vivaticket, le biglietterie apriranno invece domani dalle 16 alle 21,30 sul lato tribune.

Panchine. Ieri il Perugia ha esonerato Cangelosi e al suo posto è arrivato Piero Braglia, tecnico (pur senza mai firmare) per qualche settimana del Rimini. Vicino al cambio alla guida tecnica anche il Livorno, con Formisano che ha le ore contate e Volpe (ex Lecco) in pole.

Davide Setti

