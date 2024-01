Carpi fermato dal fanalino di coda. La stagione perde significato

Il Carpi dà il commiato ufficiale al campionato in una domenica gelida come il -11 dalla vetta del Ravenna. Il pari con il fanalino di coda Borgo San Donnino (la capolista invece spazza via 4-0 il Prato), che non faceva punti e non segnava dal 3 dicembre, è il punto più basso della sciagurata stagione dei biancorossi, che a fine gara si sono confrontati sotto al bar dello stadio con i tifosi. Un faccia a faccia civile, chiuso con un applauso reciproco e la volontà di chiudere almeno con dignità una stagione ormai deragliata, dopo che a fine gara gli ultras avevavno abbandonato lo stadio, in segno di scherno, senza contestare. Non sappiamo se in queste ore arriveranno scossoni tecnici, ma dopo quello che si è visto ieri ci sarebbe da mandare via tutti, quindi alla fine resterà tutto come è. Di certo il primo tempo del Carpi è stato di una pochezza imbarazzante, col primo tiro in porta arrivato al 40’. Ma anche segnato in modo netto dall’episodio dell’11’, quando da un cross di Varoli da sinistra Forapani è finito a terra in area biancorossa (spinto da Djuric), Lorenzi ha "bucato" l’uscita e da terra lo stesso Forapani, per evitare che Calmi depositasse in rete, ha fermato la palla con la mano. Rosso e rigore, trasformato da Calmi, con la squadra di Serpini sotto shock, incapace di presentare una minima reazione decente. E’ stato il Borgo invece a sfiorare tre volte con Djuric e Calmi la palla del 2-0. Come accaduto col Lentigione (0-1 e squadra in dieci), anche questa volta il Carpi della ripresa cambia volto e mette i ducali sotto assedio.

Djuric con un intervento col piede a martello su Calanca meriterebbe il rosso dopo 4’, poi Mandelli si divora da mezzo metro il pari, che arriva al 12’ quando il tiro di D’Orsi deviato diventa un assist per il tocco sul secondo palo di Saporetti. Subito dopo Sall ruba palla a Tarantino e dal limite fa tremare la traversa, sul ribaltamento Lorenzi deve distendersi a destra per salvare su Rossi. Il Carpi trova spazi in contropiede e sfiora due volte il 2-1 ma D’Orsi e Mandelli sprecano, così come la rovesciata di Saporetti deviata a una spanna dal palo. Nel finale prevale la stanchezza, fino ai 6’ di recupero in cui succede di tutto: Tarantino di testa da due passi manda alto il 2-1 borghigiano, poi lo stesso difensore salva sulla linea sul cross di Sall, quindi al 96’ Calanca manda alto in area piccola di testa e poco prima del fischio finale Piga dice di no col corpo a Mandelli. Poi solo i fischi e il freddo, come il -11 dalla vetta che sa di game over.

Davide Setti