Carpi festeggia. Rimonta degli under 18

Ferma per la sosta del campionato la prima squadra di Serie C (domenica 25 c’è la trasferta di Bologna), in casa Rugby Carpi i riflettori dell’ultimo week end sono stati puntati sul settore giovanile. L’Under 18 allestita assieme agli Highlanders (che gioca a Formigine) ha piegato al fotofinish Colorno 22-21: sotto 7-0 al riposo, i falchi hanno risposto con la marcatura di Perin, subendo però un nuovo parziale dei ducali che scappano sul 21-5, ma nel finale Russo e Cardolo segnano per i locali (15-21) e all’ultimo attacco D’Ignoti buca la difesa avversaria e dopo una lunga galoppata si va a tuffare sotto i pali con Cucuzza che trasforma per il 22-21 finale. Niente da fare invece per l’Under 16, sconfitta dallo Scandicci per 71-31 al "Dorando Pietri". Fa festa con due vittorie invece l’Under 14 nel triangolare che si è giocato in trasferta a Ferrara: i carpigiani hanno prima battuto il Rugby Ferrara 33-0 e poi piegato di misura7-5 il Rugby Ravenna.

Nel fine settimana che viene poi toccherà ai mini falchetti dell’Under 8, Under 10 e Under 12, impegnati nel pomeriggio di sabato a Carpi e domenica mattina a Iano di Scandiano.