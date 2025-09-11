Dalla Perla a Yoox
Carpi Film Fest, sono grandi numeri. Registrate ben 7mila presenze
11 set 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
Anche l'edizione di quest'anno ha ottenuto ottimi risultati "Fra gli eventi più interessanti della nostra regione".

Si è confermato un successo il ‘Carpi Film Fest’ 2025. La terza edizione ha registrato il tutto esaurito in quasi tutti gli appuntamenti, con una significativa presenza di pubblico: 7000 presenze complessive. "L’edizione 2025 conferma come il lavoro di sinergia tra Quelli del ’29, l’amministrazione comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Sinergas, la Regione e la Film Commission Emilia-Romagna abbia dato vita a un festival capace di parlare alla gente attraverso cinema, cultura e partecipazione – commenta Paolo Di Nita, direttore del ‘Carpi Film Fest’ -. Un risultato che lo conferma tra i festival cinematografici più interessanti della regione". Tanti hanno seguito la programmazione in presenza e sui social – i due eventi speciali hanno registrato il sold out, le proiezioni serali una presenza media di 600 spettatori – a segnare un vero successo non solo territoriale e regionale. "‘Carpi Film Fest’ ha assunto un profilo chiaro e riconoscibile, grazie alla competenza e professionalità dei promotori e alla compresenza e convergenza del lavoro e del sostegno di diverse istituzioni – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Carpi Giuliano Albarani -. Alla qualità dei contenuti e alla popolarità dei professionisti ospitati si abbinano due elementi importanti: la piena valorizzazione dei tanti aspetti dell’industria cinematografica, che un territorio a forte vocazione manifatturiera e produttiva come il nostro può comprendere e apprezzare appieno, e il riconoscimento di piazzale Re Astolfo, con le sue architetture e la sua accessibilità, come luogo elettivo in cui proporre a Carpi un certo tipo di offerta culturale".

m.s.c.

