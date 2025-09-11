Carpi Film Fest, sono grandi numeri. Registrate ben 7mila presenze

Si è confermato un successo il ‘Carpi Film Fest’ 2025. La terza edizione ha registrato il tutto esaurito in quasi tutti gli appuntamenti, con una significativa presenza di pubblico: 7000 presenze complessive. "L’edizione 2025 conferma come il lavoro di sinergia tra Quelli del ’29, l’amministrazione comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Sinergas, la Regione e la Film Commission Emilia-Romagna abbia dato vita a un festival capace di parlare alla gente attraverso cinema, cultura e partecipazione – commenta Paolo Di Nita, direttore del ‘Carpi Film Fest’ -. Un risultato che lo conferma tra i festival cinematografici più interessanti della regione". Tanti hanno seguito la programmazione in presenza e sui social – i due eventi speciali hanno registrato il sold out, le proiezioni serali una presenza media di 600 spettatori – a segnare un vero successo non solo territoriale e regionale. "‘Carpi Film Fest’ ha assunto un profilo chiaro e riconoscibile, grazie alla competenza e professionalità dei promotori e alla compresenza e convergenza del lavoro e del sostegno di diverse istituzioni – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Carpi Giuliano Albarani -. Alla qualità dei contenuti e alla popolarità dei professionisti ospitati si abbinano due elementi importanti: la piena valorizzazione dei tanti aspetti dell’industria cinematografica, che un territorio a forte vocazione manifatturiera e produttiva come il nostro può comprendere e apprezzare appieno, e il riconoscimento di piazzale Re Astolfo, con le sue architetture e la sua accessibilità, come luogo elettivo in cui proporre a Carpi un certo tipo di offerta culturale".

m.s.c.