Carpi Film Festival, riflettori accesi Milo, Moccia e Maggi sul parterre

di Benedetta Cucci

Un’icona assoluta del cinema italiano, un autore cult generazionale, la voce di Tom Hanks. Il Carpi Film Festival nasce domani e a vegliarlo in culla ci sono Sandra Milo, Federico Moccia e Michele Maggi, tre punti di riferimento della nostra cinematografia, cui si aggiungono Massimo Privitera, esperto di colonne sonore, l’attore Giulio Pangi, il montatore Cristiano Travaglioli, che ha lavorato per i film di Paolo Sorrentino e non solo, e il performer e ballerino Antonello Angiolillo, tra i protagonisti dell’edizione italiana del musical Cats.

Tanti ospiti che si spiegano con le numerose masterclass che arricchiranno l’agenda delle proiezioni, tutti film entratti nella storia della settima arte. Si comincia domani alle 21,15 con ’L’Appartamento’ di Billy Wilder, si prosegue lunedì con un classico del genere muto, Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau, sonorizzato dal vivo da Alice Zecchinelli, tra pianoforte e percussioni, Surya Talamonti al flauto e Domenico Veca al clarinetto e si arriva al 29, martedì, con 8½ di Federico Fellini, considerato uno dei capolavori del regista riminese, che introduce il pubblico anche alla masterclass delle 18,30 con Sandra Milo (attrice e musa di Federico Fellini) l’attore Giulio Pangi e Paolo Di Nita, regista e attore teatrale, che poi alle 21 racconteranno al pubblico prima dell’inizio della pellicola. La prima masterclass sarà però proprio domenica sul tema della sceneggiatura, ’L’Adattamento, dal libro al film, dal film al teatro’ con Federico Moccia e Stefano Lusardi e il 28, lunedì, ci si sposta sulla musica e quindi si entra nel campo della colonna sonora con Massimo Privitera, docente, direttore della rivista www.colonnesonore.net, sito specializzato sulla musica per immagini, autore e regista di programmi televisivi per Rai e Mediaset e scrittore in conversazione con Stefano Lusardi che poi il 31 agosto terrà una masterclass sulla critica cinematografica. Mercoledì 30 si parla di montaggio con Cristiano Travaglioli (montatore dei film di Sorrentino a partire da Il divo, Anime Nere di Francesco Munzi, Sicilian Ghost Story di Piazza-Grassadonia e Il corpo della sposa di Michela Occhipinti) e Stefano Lusardi e venerdì 1 settembre di doppiaggio con Angelo Maggi, attore e doppiatore che ha dato la voce a Tom Hanks, Bruce Willis, Robert Downey Jr., John Turturro, Hugh Grant, il Commissario Winchester dei Simpson e tanti altri. Sabato è dedicato al musical con Antonello Angiolillo, attore cinematografico e teatrale, artista e performer, e il film proiettato è ’Cantando sotto la pioggia’.