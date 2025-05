Carpi, Forza Italia ripropone la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini

Modena, 7 maggio 2025 – Il consiglio comunale di Carpi tornerà a discutere in merito alla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini su proposta di Forza Italia. Nell’aprile del 2022 fece notizia la bocciatura da parte delle opposizioni carpigiane della proposta dell’allora sindaco Alberto Bellelli, di centro sinistra, di revocare l’onorificenza. Dai banchi del centro destra, allora, l’accusa a Bellelli di ave voluto mettere in difficoltà le opposizioni. Oggi che il sindaco è Riccardo Righi, sempre di centro sinistra, a proporre la revoca della cittadinanza onoraria è l’opposizione stessa. Più nello specifico è stato il capogruppo di Forza Italia Michele De Rosa a presentare una mozione nella quale si sottolinea come “la cittadinanza onoraria conferitagli rappresenti motivo di offesa alla storia antifascista della città di Carpi”.