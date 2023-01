Carpi Futura perde una delle fondatrici

A confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni è la diretta interessata: Giliola Pivetti, tra le fondatrici (nel 2014) di Carpi Futura ha deciso di lasciare la lista civica. "Alla base della mia decisione ci sono questioni politiche ma anche di incompatibilità con alcuni componenti del Direttivo", afferma la Pivetti, rimandando per altre considerazioni al post svolgimento del Direttivo di Carpi Futura di lunedì prossimo.

Alla base della decisione ci sarebbero dunque più motivi, di diversa natura e non solo il fatto della ‘doppia appartenenza’ di Giliola Pivetti, così come di alcuni altri membri del direttivo della lista civica, anche ad Azione, il partito politico di Carlo Calenda, guidato a livello locale da Giorgio Verrini.

"In Giliola ho sempre trovato un sostegno a livello personale – afferma Sergio Vascotto, presidente di Carpi Futura – quindi la sua fuoriuscita dalla lista è, per me, una perdita importante. Dal punto di vista politico, vedremo; il dibattito elettorale inizia ora. Aderendo ad Azione ha scelto di dedicarsi a una politica intesa più in senso ampio, rispetto a quella locale che invece caratterizza la nostra lista civica. Si è orientata verso il gruppo di Verrini, ma senza acredine nei nostri confronti".

"Ci mancherà – prosegue Vascotto – è inevitabile, è come perdere la ‘mamma’ di Carpi Futura. Questa sua scelta può peraltro essere per noi uno stimolo per ‘svecchiare’ alcuni aspetti, fa parte della vicenda politica, tenendo conto che la nostra lista e Azione hanno molte cose in comune, come ad esempio una visione pragmatica e non puramente ideologica delle cose, senza ‘genufletterci’ a destra o sinistra".

m.s.c.