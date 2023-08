Carpi Futura pronta ad allearsi "Destra o sinistra? È ancora presto"

Un peso, quello della lista civica Carpi Futura, che potrebbe rivelarsi determinante in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno 2024.

Già dalla fine dell’anno scorso il sindaco Alberto Bellelli aveva espresso la volontà di ampliare la maggioranza ad altre forze politiche nell’alveo del centro sinistra. Tra queste, la stessa Carpi Futura. In corso di mandato questo desiderio del primo cittadino non ha incontrato il parere favorevole della lista civica, ma adesso, in vista dell’elezione del prossimo sindaco, le posizioni possono assumere una connotazione diversa e manifestare un’apertura al dialogo, come spiega Sergio Vascotto, presidente della lista civica Carpi Futura.

Nel 2019 Carpi Futura si è presentata ‘in solitaria’ (con il candidato sindaco Michele Pescetelli, ndr). A distanza di cinque anni, avete intenzione di correre sempre da soli o ipotizzate un’apertura e di allearvi?

"La concomitanza con le elezioni europee a grande tonicità ideologica, votandosi con il proporzionale, e poi l’esperienza del 2014 con la controprova del 2019, ci spingono adesso verso un accordo di coalizione più che verso una corsa solitaria. Poi sarà la nostra Assemblea degli iscritti a decidere come procedere nella pratica".

Quali sono le proposte programmatiche che considerate imprescindibili per voi e che porterete nella campagna elettorale del 2024?

"Abbiamo appreso le semplificazioni programmatiche delle ‘3 S’ sia della sinistra (Sviluppo, Solidarietà e Sostenibilità) che della destra (Sicurezza, Sociale e Sanità). Come non essere d’accordo su queste tematiche; tuttavia bisogna poi davvero metterle in pratica con i limiti e i mezzi disponibili per un sindaco. Tra le eredità positive dell’attuale amministrazione metterei senz’altro il Piano Urbanistico, la cui attuazione sarà una grande sfida per il nostro domani. Tra quelle negative, l’ingarbugliatissima vicenda di Aimag-Hera che toccherà al prossimo primo cittadino gestire. Tra le cose importanti da realizzare, vorrei aggiungere anche uno sforzo di pacificazione ideologica e, sul lato pratico, una maggiore attenzione al decoro, alla pulizia e alla manutenzione della città". Si parla di contatti febbrili sia con il centro destra che con il centro sinistra: a che punto siete?

"Per adesso nulla più che contatti e attenzionamenti reciproci: Carpi Futura, come lista civica, è sempre stata pragmatica e anti-ideologica. Su questa base non abbiamo preconcetti".

Non è passato inosservato il fatto che abbiate votato a favore del Piano urbanistico generale: è un segnale di gradimento verso l’assessore Riccardo Righi (che a settembre scioglierà la riserva in merito alla sua possibile candidatura a sindaco, ndr)?

"Come ho detto, a prescindere dalla persona che ne ha coordinato la messa a punto (l’assessore Righi appunto) il PUG è un documento di fondamentale importanza strategico-urbanistica. Questo basta a giustificare il nostro voto".

Maria Silvia Cabri