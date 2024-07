Carpi, il rinforzo in mediana è Amayah. Ufficializzate altre sette uscite a centrocampo

Precious Amayah è a un passo dal Carpi. In queste ore il centrocampista classe 2000 nato a Lagos in Nigeria, ma di nazionalità italiana, ha detto di no all’offerta del Forlì, dove è approdato il suo ex tecnico Miramari che ne ha esaltato le doti negli ultimi due anni al Corticella (66 gettoni e 4 timbri).

Amayah dunque si prepara a firmare col Carpi per affrontare la sua prima avventura in carriera fra i professionisti, anche se a febbraio 2019, da poco 18enne, era stato Fabio Grosso a regalargli al Verona la sua prima e unica panchina in Serie A: il tecnico, ora al Sassuolo, lo aveva convocato per la sfida sul campo del Lecce persa 2-1 dagli scaligeri.

Nel Verona Amayah si era messo in luce da attaccante esterno e da seconda punta, prima nell’Under 17 e poi per due anni fra Primavera 1 e 2, segnando in tutto 14 reti in 99 gare, poi nel 2020 il Verona non gli aveva fatto firmare il contratto da professionista e così a febbraio 2021 si era aggregato al Monterosi in D, vincendo subito il campionato (10 presenze), ma poi restando in D al Casale (24 gare) prima di passare al Corticella nell’estate 2022.

Con Miramari è arrivata la definitiva maturazione tattica, col tecnico bolognese che lo ha alternato fra il ruolo di attaccante esterno e di seconda punta, come quando da falso nueve di un 4-4-1-1 "ibrido" aprì le danze nel 2-0 al "Cabassi" del dicembre 2022, e quello tutto nuovo di mezz’ala tuttofare, posizione in cui Amayah può sfruttare la sua forza fisica e la capacità di andare in verticale verso l’area per far male agli avversari. L’arrivo di Amayah è confermato anche dal fatto che Rrapaj, altro candidato per la mediana, ieri ha rinnovato con il Ravenna.

Intanto ieri sono state ufficializzate altre sette uscite, tutte a centrocampo, fra i protagonisti della promozione: si va da Aimen Bouhali, l’unico assieme a Calanca ad aver vissuto le 3 stagioni dell’era Lazzaretti (56 gare e 4 assist), ai vari Roberto Beretta (48 presenze, 8 gol e 11 assist in un campionato e mezzo), Samuele Gerbino (8 gettoni), Hamza Larhrib (il più utilizzato l’anno scorso con 33 presenze e un gol), Augustine Ofoasi (9 presenze), Massimiliano Rossi (23 presenze e 3 gol, con la doppietta nella sfida promozione col Certaldo) e Tommaso Tentoni (17 gare e 2 reti prima del crack al ginocchio).

OPEN DAY. E’ in programma oggi dalle 18 al campo di Mirandola (via Circonvallazione 21) l’open day biancorosso per il calcio femminile per Under 17, Under 15 e Under 10.

Davide Setti