Carpi, il ritorno di Beretta: "Qui grandi progetti"

L’infortunio rimediato a inizio 2024 a Fiorenzuola gli impedirà di bagnare il ritorno col debutto immediato domani a Sorbolo, ma quello di Roberto Beretta è un innesto di peso per il mercato di gennaio del Carpi. Nello scacchiere biancorosso la mezz’ala classe 2001 andrà a prendere il posto di D’Orsi, con il sogno di riprendersi sul campo la Lega Pro appena lasciata. "Mi sono allontanato da Carpi solo dal punto di vista calcistico – le sue prime parole - ma mai da quello del cuore. Sono venuto qui spesso, a trovare amici e anche a vedere parecchie partite. Quando ho saputo che era possibile tornare, ho subito detto che volevo sposare un progetto molto importante. Rispetto all’anno scorso ho trovato ancora più voglia di fare le cose fatte bene, strutture migliorate, persone serie che non appartengono a questa categoria. L’infortunio? Sto finendo di curare un problemino muscolare, ho già parlato con lo staff medico e lo mettiamo a posto velocemente con l’obiettivo di esserci dopo la sosta per la gara del 18 con il Sant’Angelo". Beretta tatticamente nasce come mezz’ala e già con Bagatti e Contini l’anno scorso ha giocato nel 4-3-1-2, ma può anche giocare più avanti. "Ho parlato tanto con mister Serpini – spiega - sia l’estate scorsa quando si discuteva di una possibile conferma, che adesso, so bene come gioca perché ho visto anche diverse partite. Adesso vedremo la mia posizione, abbiamo un’idea ma poi le cose possono cambiare. Il mio ruolo è la mezz’ala, ma mi rendo disponibile a quelle che sono le scelte dello staff e le esigenze della squadra". Trova un Carpi reduce da 2 vittorie che hanno accorciato il divario dalla vetta. "La squadra è forte – continua – e lo ha dimostrato ribaltando la gara con la Pistoiese. Non ho ancora conosciuto tutti i nuovi compagni, ma sono un bel gruppo, molto forte e competitivo". Sui 6 mesi a Fiorenzuola con 12 gettoni non ha rimpianti. "A Fiorenzuola è stata una bella esperienza – conclude - le cose potevano andare anche avanti ma abbiamo deciso di interromperla, adesso sono qui e voglio pensare solo al Carpi. Io mio contratto? Non abbiamo parlato di un futuro che vada oltre giugno, ma se la società ne vorrà parlare io sono disponibile perché sanno bene cosa provo per questi colori".

Davide Setti