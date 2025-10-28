Carpi in coppa, in campo sette nuovi titolari

La terza di fila al "Cabassi" porta il Carpi stasera alle 20,30 a misurarsi nel secondo turno di Coppa Italia di C contro l’Union Brescia. Una gara in cui mister Stefano Cassani darà spazio a chi ne ha avuto fin qui meno, senza rischiare nessuno dei presunti titolari in vista di domenica a Sassari, dove i biancorossi saranno ancora in piena emergenza fra infortuni e squalifiche. E’ vero che la Coppa è una bella vetrina (che la vince va diretto alle fase nazione dei playoff per la B), ma in questo momento assomiglia di più a un fastidioso intramezzo di campionato per la truppa di Cassani, che ieri non ha tenuto la conferenza pre gara.

Dall’altra parte c’è un Brescia secondo nel girone "A" lanciato da 3 vittorie di fila e gasato per aver accorciato a -5 sul Vicenza capolista. "A me i giocatori che impiegherò – spiega il tecnico bresciano Aimo Diana – non devono dimostrare niente sulla singola partita perché io vedo la voglia che hanno di dimostrare di voler essere protagonisti in un momento di protagonismo della squadra. Certamente ora per entrare ed essere titolare devi dimostrare di avere qualcosa più degli altri. Metteremo comunque in campo una bella squadra. Mi aspetto anche una partita allegra, senza troppi tatticismi".

FORMULA. Si gioca in gara secca con rigori in caso di parità al 90’, chi passa vola agli ottavi (mercoledì 26 novembre) da giocare fuori casa sul campo della vincente del derby marchigiano Sambenedettese-Ascoli di domani alle ore 15. Nella stessa parte del tabellone (per un eventuale quarto) ci sono anche le due gare Forlì-Arzignano (stasera alle 20,30) e Ravenna-Rimini (domani alle 18,30).

DAL CAMPO. Cassani non ha gli infortunati Forapani, Gerbi, Forte e non ha inserito fra i convocati nemmeno Sall che ha qualche chance di farcela a Sassari. Dei titolari giocano solo Casarini e Zagnoni perché squalificati in Sardegna, pronti i debutti dal 1’ di Scacchetti in porta, Pitti, Visani, Tcheuna, Tourè, Pietra e Mahrani, unico dubbio per il ruolo da prima punta dove viste le tante assenze potrebbe essere adattato proprio Mahrani. Nei bresciani ko Di Molfetta, Guglielmotti, Pilati e Pasini, c’è Giani ma non verrà rischiato, convocati i Primavera Facchini, Bergomi e Leporini. Da Brescia in arrivo quasi 300 tifosi (274 tagliandi di curva ospiti venduti).

CARPI (3-4-2-1): Scacchetti; Verza, Zagnoni, Pitti; Tcheuna, Pietra, Tourè, Visani; Casarini, Arcopinto; Mahrani. A disp. Sorzi, Perta, Lombardi, Rigo, Panelli, Cecotti, Rossini, Figoli, Amayah, Rosetti, Stanzani, Cortesi. All. Cassani

UNION BRESCIA (3-5-2): Liverani; Armati, Silvestri, Bergomi; Vesentini, Balestrero, De Francesco, Fogliata, Boci; Vido, Maistrello. A disp. Gori, Grazioli, Facchini, Leporini, Rizzo, Sorensen, Cisco, Zennaro, Mercati, De Maria, Cazzadori, Spagnoli, Valente, Giani. All. Diana.

Arbitro: Leorsini di Terni

Davide Setti