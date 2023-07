Carpi, incendio in abitazione: morto un uomo

Modena, 11 luglio 2023 – Un uomo ha perso la via in un incendio in abitazione a Carpi, in via Ragazzi del ‘99.

Non è ancora chiaro se la vittima sia deceduta a causa delle fiamme o per il fumo sprigionato dall’incendio (quest’ultima ipotesi la più probabile) sulle cui origini sono ancora in corso accertamenti.

Sul posto, infatti, sono intervenuti i vigili del fuoco, che oltre a domare le fiamme dovranno stabilirne le cause. In via Ragazzi del ‘99 anche gli agenti della squadra volante della polizia di Stato.