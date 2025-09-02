Carpi, insulti alla Miss: "Odio razziale sui social. C’è troppa intolleranza. Vado avanti a testa alta"

"Ragazza carina, ma non si può dire che abbia lineamenti carpigiani: le carpigiane invece sono delle belle donne"; "non rappresenta certo la carpigianità"; "ce n’erano di molto più belle con il ‘difetto’ di essere italiane". L’elenco di frasi simili – o peggiori – è molto lungo. Sono quelle che hanno invaso i social dopo che Estefani Yan, 27 anni, originaria di Santo Domingo, e che da sei anni risiede a Carpi, è stata incoronata ‘Miss Grand Prix’ 2025, domenica a Pescara.

"Sono orgogliosa di aver portato la corona proprio a Carpi. Non mi aspettavo certo approvazione né ammirazione, ma neppure di essere insultata così. Non ho fatto del male a nessuno". La vittoria era un sogno per Estefani, ex atleta nazionale militare nella Repubblica dominicana, arrivata a Carpi nel 2019 per aiutare la sorella ad aprire un centro estetico, dove lei stessa lavora, oltre a realizzare video per supportare le persone spronandole a tenersi in forma e mangiare sano.

"Ero così orgogliosa di partecipare e tantissime persone, mie clienti e non solo, mi hanno spronata a farlo. Mai avrei pensato di essere poi travolta da tanta cattiveria e odio razziale. Mi stanno facendo molto male. Ne sto soffrendo. Cosa ho fatto di male io a queste persone? Non ho mai detto di rappresentare la bellezza italiana, né carpigiana. Ho partecipato ad un concorso importante, ‘Miss Grand Prix’, come donna: non a ‘Miss Universo’, dove ovviamente deve partecipare una italiana".

Estefani sente Carpi come ‘casa’: "Nonostante io non sia nata a Carpi, mi sono subito sentita accolta. Ho partecipato al concorso con sacrificio, impegno e tanta passione, e la vittoria di ‘Miss Grand Prix’ per me era ed è un grande onore. Inoltre, ero molto orgogliosa di aver portato la corona proprio a Carpi, rappresentandola con rispetto e gratitudine. Era il mio piccolo modo per dire ‘grazie’ a chi crede nel valore del duro lavoro e nella bellezza che va oltre le etichette".

La giovane parla di ‘cattiveria’: "Non mi era mai successo di essere offesa per il colore della mia pelle e per la mia provenienza. Almeno, direttamente, poi a questo punto alle spalle non lo so. In questi sei anni a Carpi ho solo ricevuto complimenti per il mio lavoro e per il mio impegno, perché non ho mai smesso di studiare per imparare l’italiano (che parla benissimo, ndr) e di lavorare, per aiutare mia sorella e per integrarmi in questa città. Ora mi rendo conto che c’è tanta ignoranza in giro, e le persone sono diventate più cattive, intolleranti. Reputo tutto estremamente esagerato: ho vinto un concorso, ripeto, non ho fatto male a nessuno. Non me lo merito: va bene, vengo dall’estero, ma io a Carpi lavoro, sono educata, solare, dicono che sono una ragazza anche molto spiritosa, non posso semplicemente fare qualcosa di ‘bello’ per ringraziare la città che mi ha accolta?".

A fronte di chi le ha suggerito di denunciare chi l’ha offesa, la giovane declina: "Non lo farò perché non è nel mio carattere, non voglio mettere in difficoltà nessuno. Esiste la libertà di espressione del pensiero, è vero, ma esiste anche l’educazione e il rispetto. Sono ferita, ma so che sono abbastanza forte per andare avanti. E poi ho ricevuto anche tanta solidarietà e questo mi riempie il cuore; quindi, vado a testa alta e con orgoglio porto la mia corona. E spero tanto che si avverti il mio sogno di entrare nel mondo dello spettacolo o della televisione".