Carpi, la gara perfetta. Cortesi firma il blitz

SAMB0CARPI1

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zoboletti (32’st Sbaffo), Pezzola, Dalmazzi (18’st Vesprini), Tosi (1’st Battista); Alfieri, Candellori; Konate, Toure N. (27’st Toure Mou.), Marranzino (1’st Paolini); Eusepi. A disp.: Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Chiatante, Bongelli, Scafetta, Tataranni, Iaiunese. All. Palladini

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti (37’st Verza), Amayah (37’st Figoli), Rosetti (37’st Pietra), Rigo; Cortesi, Forte (30’st Casarini); Sall (12’st Gerbi). A disp.: Scacchetti, Perta, Lombardi, Visani, Toure Moh., Arcopinto, Mahrani, Stanzani. All. Cassani

Arbitro: Poli di Verona

Reti: 28’st Cortesi

Note: spettatori 5917. Ammoniti Cecotti, Pezzola, Tosi, Cortesi. Angoli 3-5. Recupero 3’pt e 6’st

Se serviva una conferma che Terni fosse stato solo un passaggio a vuoto in questo ottimo avvio di stagione, il Carpi l’ha data ieri sera con la seconda vittoria in trasferta su 3 gare lontano dal "Cabassi". La firma l’ha messa il solito immenso Matteo Cortesi a 15’ dalla fine, confermando quanto sia insostituibile per i biancorossi (3 gol e 2 assist in 5 gare fin qui). Ma è stata tutta la squadra ad alzare l’asticella dell’attenzione e della qualità, anestetizzando l’impatto casalingo di una Samb mai pericolosa e legittimando un successo che sarebbe potuto maturare già nel primo tempo. Cassani aveva scelto 5 novità rispetto a Terni (Panelli, Rigo, Amayah, Forte e Sall), idea che ha pagato. Il Carpi è rimasto in controllo di una gara senza sussulti per 25’, se non per il check del "Fvs" su un contatto in area marchigiana fra Cecotti e Marranzino (alla fine è giallo per simulazione al biancorosso). Ma col passare dei minuti ha preso il sopravvento creando le tre occasioni. La prima con l’imbucata di Amayah per Zagnoni, che in diagonale ha sfiorato il bersaglio, poi è stato Forte a scodellare una palla d’oro a Cortesi, che a 5 metri dal portiere ha sparto alto. Ma quella clamorosa è arrivata nel recupero, quando l’inzuccata di testa di Amayah, su corner di Cortesi, è stata salvata sulla linea, a Orsini battuto, da Pezzola. Palladini ha provato a svegliare i suoi con i cambi dell’intervallo (Battista e Paolini) per il nuovo 4-3-1-2, ma a parte un’uscita coraggiosa di Sorzi su Tourè l’area biancorossa è sempre stata troppo lontana per la Samb. Il Carpi, ritoccato con Gerbi per Sall, si è rimesso con pazienza a dominare in mediana con un Amayah monumentale e dopo il colpo di testa centrale di Rossini proprio lo stesso "Prince" ha imbucato da favola per Cortesi, abile col destro a firmare il vantaggio, proprio sotto lo spicchio dei cento tifosi carpigiani. Vantaggio che il Carpi ha legittimato anche quando la Samb si è sbilanciata con Sbaffo dentro e la difesa a tre. Sono state di Pietra (murato) e Gerbi (decisivo Orsini) le chance in contropiede per il 2-0. Solo nel recupero un piccolo brivido per il check Fvs sul tiro di Eusepi chiuso (col corpo) da Rossini, ma poi è cominciata la festa biancorossa. Il modo migliore per accogliere martedì il Ravenna capolista che dista solo 4 punti.

Davide Setti