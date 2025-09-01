Carpi, la prima gioia. Colpo grosso in Toscana

PIANESE 0 CARPI 1

PIANESE (3-5-1-1): T. Bertini; Amey, Masetti, Chesti (1’st Gorelli); Sussi (36’st Vigiani), M. Bertini, Simeoni, Tirelli (1’st Martey), Coccia (20’st Bellini); Proietto; Fabrizi (36’st Ongaro). A disp. Filippis, Zambuto, Chiavarino, Balde, Jasharovski, Nicastro, Peli, Xhani. All. Birindelli

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti (43’st Verza), Amayah (10’st Figoli), Rosetti (43’st Panelli), Rigo; Cortesi (34’st Casarini), Forte (10’st Stanzani); Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Pitti, Pietra, Toure, Arcopinto, Sall. All. Cassani

Arbitro: Cerea di Bergamo

Reti: 44’ Zagnoni

Note: spettatori totali 672 (453 paganti), ammoniti Cortesi e Fabrizi. Angoli 6-6. Recupero 2’pt e 8’st.

Piancastagnaio (Siena) È un inno alla solidità la prima vittoria stagionale del Carpi. Senza subire un tiro in porta nei 100’ di gara, i biancorossi hanno infranto il tabù Pianese (un pari e 2 ko fin qui coi senesi) grazie alla zampata millimetrica sottomisura di Zagnoni sulla punizione calciata con la solita qualità da Cortesi. L’assist del capitano e il guizzo del vice al 44’ hanno ricamato un successo che la squadra di Cassani ha meritato, forgiato in un primo tempo col pallone sempre fra i piedi e una ripresa in cui pur abbassandosi un po’ troppo non ha mai sofferto.

E il biglietto da spettatore non pagante di Sorzi è il miglior specchio per una prova confortante, che conferma quello visto con Trento e Juve. Quello del primo tempo è un Carpi che con le novità di Amayah in mediana, Rigo a sinistra e Forte al fianco di Cortesi (fuori Stanzani, Casarini e Arcopinto rispetto alla Juve) fa costantemente la gara e "sporca" il fraseggio della Pianese. Subito l’occasione è quella di Forte, con i pugni di Bertini a salvare in toscani, poi il mancino di Rosetti finisce di poco fuori. L’unica concessione biancorossa in fase difensiva è il pallone che Proietti da due passi in area piccola non impatta su cross di Sussi. Nel finale, dopo la chiamata Fvs della panchina biancorossa per una presunta gomitata di Sussi in attacco su Cortesi (ma per l’arbitro è tutto regolare), arriva sul fischio la rete: la punizione di Cortesi da sinistra è velenosa e la zampata nel traffico di Zagnoni è letale per Bertini. La Pianese della ripresa con Martey (ex Cittadella Vis Modena) e Gorelli sembra un po’ più propositiva, ma è del Carpi in avvio con Forte, dopo palla rubata da Amayah e Gerbi al limite, la palla del 2-0 che però l’ex Campobasso non sfrutta. Cassani si gioca Stanzani e Figoli e l’ex bolognese di testa su cross di Cecotti va subito vicino al gol. Anche se perde campo, il Carpi non soffre quasi mai. La punizione di Proietto fuori e due chiamate Fvs piuttosto velleitarie della panchina senese (presunti falli in area di Cecotti e Lombardi smentiti dall’arbitro) sono le uniche "produzioni" della squadra di Birindelli. Nel finale con Verza e Panelli i biancorossi alzano ulteriormente la Maginot e proprio al 97’ è bravo Rigo a ostacolare da due passi Simeoni, sigillando un successo prezioso e conquistato con merito.

Davide Setti