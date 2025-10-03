"Carpi, la strada è giusta"

Tre gare di fila da titolare Tommaso Panelli non le faceva da marzo scorso, poco prima di fermarsi per l’operazione alla spalla. Ora per il difensore biancorosso, una delle colonne della scorsa stagione, il peggio è davvero alle spalle dopo l’intervento di maggio e il "rodaggio" svolto con grande attenzione nei primi mesi di questo suo secondo campionato in biancorosso. "Sto bene – le sue parole - ma devo ancora arrivare al 100 per cento. Ho passato due mesi senza poter correre in estate e questo ha provocato poi altri piccoli problemi, ma adesso mi sto allenando con frequenza e la forma migliore sta arrivando. Sono soddisfatto soprattutto per la tenuta fisica, non era così scontato che potessi reggere tutte e tre le partite. Mi manca ancora quel qualcosa per essere quello che conosco, ma sono soddisfatto. La difesa a tre? L’aveva già fatta, con questo assetto i "braccetti" hanno più possibilità di spingere e accompagnare l’azione, mentre il centrale si butta meno in avanti ed è un po’ meno dispendioso a livello fisico". Il Carpi ha conquistato 8 punti nelle prime 7 gare, affrontando 6 delle prime 8 in classifica. "Abbiamo un punto in più dell’anno scorso – spiega - e credo che la squadra abbia fatto la partita in ogni gara, nessuno ci ha messo sotto. Stiamo peccando un po’ nei piccoli dettagli che soprattutto nelle ultime due partite ci hanno impedito di fare punti, ma la strada è quella giusta". Panelli parla del fallo subìto col Ravenna non sanzionato da cui è nata l’azione del rigore decisivo romagnolo ("onestamente era netto, ma di queste cose si occupa la società, non deve essere per noi un alibi. L’Fvs comunque ha tanti lati positivi") e della gara di domenica col Perugia. "E’ la peggior partita che poteva capitarci – conclude - hanno giocatori forti e vengono da 4 sconfitte per cui alzeranno agonismo e concentrazione. Anche noi veniamo da due sconfitte e giochiamo in casa dove non abbiamo ancora vinto per cui vogliamo vincere".

Dal campo. Può essere Niccolò Pietra la grande novità del Carpi anti-Perugia. Senza Forapani e Gerbi e con Amayah che anche ieri ha svolto solo terapie per il dolore al tallone, l’ex Pontedera potrebbe debuttare dal 1’ sulla corsia di destra, considerando che Tcheuna pur ristabilito non ha ancora troppi minuti nelle gambe, mentre Cassani potrebbe dare un turno di riposo a Rigo dirottando Cecotti a sinistra. In difesa si va verso il rientro di Zagnoni per Lombardi (Panelli al centro), al centro Rosetti e Figoli, mentre davanti Casarini dovrebbe affiancare Cortesi alle spalle di Sall, che sembra avanti su Stanzani e Forte per il ruolo da prima punta.

Davide Setti