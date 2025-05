Carpi: Lazzaretti rinnova Tcheuna fino al 2028, ma il mercato resta aperto

Si apre la settimana delle prime scelte per Claudio Lazzaretti nella costruzione del nuovo Carpi. Il primo segnale è arrivato con l’allungamento del contratto di altri 2 anni a Rodrick Tcheuna (dal 2026 al 2028), mossa che ha blindato il terzino classe 2005, ma che in chiave mercato non esclude una sua partenza. Il Carpi a gennaio 2026 lo avrebbe potuto perdere a zero senza il prolungamento vista la scadenza a giugno, in questo modo invece per arrivare a Tcheuna una società dovrà bussare subito alla porta biancorossa, anche se le tante "big" (Juve, Verona e Sassuolo) che seguivano l’ex Corticella fino a dicembre scorso si sono un po’ defilate dopo i 4 mesi di stop per infortunio che lo hanno tenuto fuori praticamente tutto il girone di ritorno.

Tcheuna resta comunque uno dei 17 biancorossi sotto contratto che permettono alla società di poter lavorare con una base solida, anche se non è detto che tutti rimangano. Sono legati fino al 2026 i portieri Sorzi e Lorenzi, i difensori Zagnoni, Panelli, Verza e Cecotti, i centrocampisti Casarini, Figoli, Campagna e Amayah e gli attaccanti Stanzani, Gerbi e Sall, fino al 2027 hanno un accordo invece Cortesi, Forapani e Visani e fino al 2028 Tcheuna. Se i prestiti sono già rientrati alle proprie società (Puletto e Contiliano alla Spal, Theiner al Sudtirol, Rigo al Verona e Fossati al Genoa), sono quattro i biancorossi in scadenza a fine giugno. Per Saporetti l’addio è certo, mentre per Mandelli, Rossini e Calanca c’è la possibilità di un rinnovo. La priorità però è quella dell’allenatore: Lazzaretti nel giro di 48 ore vedrà Serpini, sotto contratto per un altro anno, con le probabilità di un addio anticipato che sono molto alte dopo 2 anni logoranti.

Toccherà poi al ds Bernardi cercare un eventuale sostituto (una scommessa potrebbe essere Cassani, ex Lentigione), mentre il Carpi deve cercare anche un segretario generale, con Romeo diretto al Como, e potrebbe inserire Gianluca Garzon come nuovo direttore tecnico al fianco del dg Bonzanini, che in scadenza di contratto deve pure mettersi al tavolo con Lazzaretti.

