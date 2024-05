Carpi, mercoledì al Cabassi arriverà la Pianese

PIANESE

PIANESE (4-3-3): Lurino; Morgantini, Gagliardi, Polidori, Tognetti (88’ Gamberi); Miccoli, Lulli (75’ Proietto), Falconi (61’ Boccadamo); Bramante (85’ Mignani), Di Mino (61’ Le Donne), Kouko. A disp. De Fazio, Remy, Di Martino, Simeoni. All. Prosperi

CAMPOBASSO (3-5-2): Esposito; Pontillo (57’ Pacillo), Gonzalez, Bonacchi; Rasi, Abonckelet (72’ De Cerchio), Sdaigui (57’ Romero), Grandis, Parisi (57’ Serra); Di Nardo, Lombari (75’ Chrysovergis). A disp.: Di Donato, Lambiase, Di Filippo, Maldonado. All. Pergolizzi

Arbitro: Aronne di Roma 1 Reti: 56’ Rasi

Note: ammoniti Mignani

Comincerà mercoledì dal "Cabassi" con la Pianese la marcia del Carpi nella Poule scudetto. Ieri il Campobasso ha vinto 1-0 sul campo dei toscani nella prima giornata del triangolare che comprende anche la squadra di Serpini, definendo il calendario delle successive due giornate: si gioca Carpi-Pianese mercoledì 15 alle ore 16 (la società biancorossa vorrebbe posticipare l’orario ma i toscani al 90% non accetteranno, altrimenti sarebbero costretti a pernottare) e Campobasso-Carpi domenica 19 alle 16. Nella sfida di Piancastagnaio la Pianese rinuncia a bomber Mignani (ex Carpi, 20 reti per lui), nei molisani out il faro di centrocampo Maldonado sostituito da Sdaigui, riposo anche per Di Filippo che lascia spazio a Pontillo. La rete decisiva arriva al 56’ con Rasi: l’esterno deposita una palla d’oro servitagli da Di Nardo al termine di una ripartenza perfetta avviata da Grandis.

LE ALTRE. Nel girone 1 Caldiero-Clodiense 2-0 (15/5 Clodiense-Alcione, 19/5 Alcione-Caldiero) e nel girone 2 Cavese-Altamura 1-0 (15/5 Altamura-Trapani, 19/5 Trapani-Cavese). PLAYOFF. Nelle due semifinali Ravenna-Lentigione 2-1 e Corticella-San Marino 21, il 19/5 finale Ravenna-Corticella.