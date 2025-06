Carpi, mister Cassani è ufficiale. Ha firmato per due stagioni

E’ arrivato anche il giorno dell’ufficialità di Stefano Cassani al timone del Carpi. A oltre un mese dalla nostra anticipazione (era il 25 maggio), il Carpi ieri ha ufficializzato l’arrivo del 35enne tecnico faentino, che ha firmato un contratto di 2 anni per la sua prima avventura da professionista dopo una lunga gavetta cominciata nei dilettanti (Solarolo e Sparta Castelbolognese), proseguita nel settore giovanile (Cesena, Ravenna e Fano), prima del ritorno fra i grandi in Eccellenza (Del Duca Grama) che ha preceduto gli ultimi 3 eccellenti anni, con la vittoria dell’Eccellenza col San Marino, poi portato al 4° posto in D, e 3° di qualche mese fa col Lentigione.

"Sono molto felice di essere qui – le sue parole - è un onore allenare a Carpi, in una piazza molto importante con grande storia e tradizione alle spalle. Entrare nel mondo dei professionisti in una realtà di questa portata è motivo di orgoglio, sono consapevole della responsabilità che comporta ed è uno stimolo ancora maggiore. Fin dai primi colloqui con il presidente Lazzaretti e il ds Bernardi ho percepito la passione e l’impegno che mettono ogni giorno. Sapevo fin dal primo momento di voler lavorare qui con loro e per questo club. Non posso che ringraziare il presidente Lazzaretti – del quale mi hanno colpito fin da subito l’importanza e l’amore per questi colori – per l’opportunità. Quando affrontai il Carpi da avversario rimasi colpito dal calore e dal tifo del "Cabassi". Colgo l’occasione per ringraziare tutto l’ambiente per la disponibilità in questi primi giorni di collaborazione".

A breve l’ufficialità del suo staff, col vice Davide Godi, i preparatori Samuele Tomasini e Graziano Araldi e quello dei portieri Luca Malaguti.

Davide Setti