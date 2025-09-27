Carpi nella tana della corazzata Arezzo

Da una capolista all’altra, per il Carpi è anche oggi tutta in salita la gara sul campo della corazzata Arezzo (17,30) che guida il girone col Ravenna. Stefano Cassani, che sarà in tribuna per squalifica (al suo posto il vice Davide Godi), conosce bene la forza dei toscani. "L’Arezzo è una squadra meno fisica del Ravenna – spiega ma estremamente tecnica, hanno tanti giocatori bravi nell’uno contro uno per cui dovremo essere perfetti per fare punti. Ho visto i ragazzi arrabbiati per la sconfitta di martedì, la squadra ci teneva a fare una grande partita e vincere col Ravenna, ma è stata comunque una grande prestazione. Io in tribuna? Mi è già capitato due volte da quando alleno. Martedì ho solo detto che stavano analizzando l’episodio sbagliato. E mi hanno riempito d’orgoglio gli applausi del pubblico all’uscita". Convocati ma non utilizzabili Cortesi e Amayah. "Vedremo – non si sbilancia - usciamo da due partite molto impegnative in meno di una settimana, quindi devo valutare le condizioni di tutti e soprattutto di chi ha giocato tanto".

Programma. Così la 7^ giornata: oggi alle 15 Bra-Guidonia, Livorno-Campobasso, Ravenna-Ternana, Samb-Juve NG e Torres-Ascoli, alle 17,30 Arezzo-Carpi, Perugia-Pianese, Pineto-Rimini, Pontedera-Forlì e Vis Pesaro-Gubbio. Classifica: Ravenna e Arezzo 15, Ascoli 14, Juve e Gubbio 11, Campobasso, Ternana e Guidonia 10, Forlì 9, Samb, Carpi e Pineto 8, Vis Pesaro, Pianese e Livorno 6, Torres 5, Pontedera 4, Perugia 3, Bra 2. Rimini -7.

Dal campo. Cortesi ed Amayah partono ma difficilmente troveranno spazio anche a gara in corso, turnover per Zagnoni (dentro Lombardi), davanti Sall e Casarini con Gerbi per un assetto che da 3-4-2-1 a gara in corso diventerà 3-5-1-1. Out i soliti Tcheuna, Forapani e Pitti, mentre Tourè e Mahrani giocano oggi con la Primavera a Carrara. Nei toscani out Dezi, torna Renzi, dubbi di abbondanza in mediana con Chierico, GTiccione, Iaccarino e Mawuli per 3 posti. AREZZO (4-3-3): Trombini; De Col, Arena, Chiosa, Righetti; Chierico, Meli, Guccione; Pattarello, Cianci, Tavernelli. A disp. Galli, Venturi, Lazzarini, Tito, Renzi, Mawuli, Iaccarino, Perrotta, Varela, Dell’Aquila, Ravasio. All. Bucchi. CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Lombardi, Panelli; Cecotti, Figoli, Rosetti, Rigo; Casarini, Sall; Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Verza, Zagnoni, Visani, Amayah, Arcopinto, Pietra, Stanzani, Forte, Cortesi. All. Godi (Cassani squalificato) Arbitro: Liotta di Castellammare

Davide Setti