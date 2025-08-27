Carpi, nessuna lesione per Figoli

Il Carpi tira un sospiro di sollievo per Matteo Figoli. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto ieri il centrocampista biancorosso hanno infatti escluso lesioni dopo lo stop per il "tirotto" alla coscia accusato venerdì mattina nella rifinitura pre Juve. L’ex centrocampista della Pergolettese si era fermato poco prima del momento degli schemi e mister Cassani lo aveva tenuto precauzionalmente in panchina per tutta la gara coi bianconeri. Ieri l’ecografia ha dato esito positivo e il giocatore ha potuto svolgere le prime corse a parte, oggi poi Figoli dovrebbe rimettersi gradualmente in gruppo, con speranze concrete – a 4 giorni dalla gara di domenica sul campo della Pianese – di poter essere disponibile e sperare in una maglia anche dal 1’. Come lui anche Mahrani ieri ha corso a parte e oggi potrebbe tornare con gli altri: il talento classe 2006, che aveva impressionato in precampionato, è fermo da prima di ferragosto per un problema muscolare che gli ha fatto saltare il test col Solarolo e le prime due gare con Trento e Juve, ma a Piancastagnaio potrebbe avere la sua prima convocazione. L’unico fuori sicuramente (oltre a Forapani) rimane così Tcheuna sul quale non si vuole forzare nessuna tappa. Il laterale, ko lo scorso dicembre per uno strappo all’adduttore, era rientrato a marzo e ha giocato qualche amichevole in estate, ma poi ha sentito nuovamente dolore sulla cicatrice. Se tutto va bene il mirino per lui è sulla gara con il Campobasso di sabato 6 alle 17,30 al "Cabassi". Se Figoli non dovesse essere rischiato con la Pianese, l’unica variante che Cassani potrebbe apportare alla squadra rispetto all’1-1 di sabato è quella sull’esterno con Rigo che andando a sinistra potrebbe far traslocare Cecotti a destra, con Stanzani che si alzerebbe sulla trequarti al fianco di Cortesi alle spalle di Gerbi e Arcopinto in panchina.

Arbitro. Per la gara in Toscana è stato designato Davide Cerea di Bergamo, con gli assistenti Paolo Cozzuto e Giuseppe Scarpati di Formia, quarto ufficiale Leonardo Di Mario di Ciampino, addetto Fvs Federico Linari di Firenze. Con cerea un unico precedente per il Carpi, quello di ottobre 2022 in D quando i biancorossi di Bagatti vinsero 2-0 sul campo del Real Forte Querceta.

Biglietti. Per Pianese-Carpi tagliandi del settore ospiti in vendita entro le 19 di sabato sul circuito Ciaotickets al costo di 15 euro.

Davide Setti