Carpi, Nuova Rotatoria per 1,7 milioni di Euro, Maggiore Sicurezza Stradale

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo di una nuova grande rotatoria che sostituirà l’attuale impianto semaforico nell’intersezione tra la tangenziale Losi e via Peruzzi, tra il polo scolastico e quello sportivo: avrà un diametro esterno di 60 metri e costerà 1,7 milioni di euro, dei quali un milione finanziato dal PNRR. L’obiettivo è incrementare la sicurezza stradale e, nel contempo, snellire il traffico che, anche a causa della prossimità con gli impianti sportivi (palasport e piscine), le scuole e il Centro di formazione professionale, vede il formarsi di code ai semafori. Ad aumentare la sicurezza concorreranno anche altre due realizzazioni: un percorso ciclopedonale per attraversare nei pressi della rotatoria con semafori a chiamata; nuove aree verdi con la piantumazione di 38 alberi (al posto dei 19 che saranno rimossi). Gli ingressi e le uscite in rotonda saranno a 2 corsie per ciascun senso di marcia. "Dalle simulazioni fatte – dice Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici – risulta evidente che la rotatoria porterà benefici in termini di efficienza e sicurezza".