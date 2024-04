Carpi, occhio al Progresso ‘ammazzagrandi’

Si scrive Progresso e si legge arbitro promozione. I bolognesi in appena sette giorni scriveranno molto del proprio futuro, che al momento sarebbe al playout con la Pistoiese, e di quello della lotta per la Lega Pro: domenica sono infatti attesi al "Cabassi" dal Carpi capolista a +2 sul Ravenna, coi giallorossi romagnoli che poi nel turno successivo saranno di scena proprio al "Clara Weisz" di Castelmaggiore. Due sfide ravvicinate sulla carta proibitive per la truppa di mister Vullo, che però si è specializzata nel tirare brutti scherzi alle prime della classe. Dei 32 punti totali conquistati in queste 29 giornate la metà esatta (16) sono arrivati contro le prime sei della classifica, un dato che non ha eguali fra le squadre che lottano per la salvezza. Il Progresso aveva infatti cominciato battendo 2-1 al debutto il Forlì, poi nel girone di andata ha sbancato 2-0 Corticella, battuto di misura il Carpi e impattato 0-0 sul campo dell’allora capolista Ravenna. Un trend confermato anche in questo girone di ritorno nelle ultime due gare, che hanno visto i rossoblù vincere prima 4-3 sul campo del San Marino e poi battere di nuovo per 2-0 il Corticella. Un’autentica "ammazzagrandi" che sul campo spesso sopperisce alla differenza di qualità con le prime mettendo "garra" e quantità, doti fondamentali in Serie D. Il Carpi poi ha molti brutti ricordi nelle sfide di questi 3 anni contro i bolognesi. Nel primo campionato dopo la rinascita targata Lazzaretti l’1-1 di Castelmaggiore portò all’esonero di mister Bagatti (trafitto dal figlio Nicolò…), mentre al ritorno dopo il gol del solito Bagatti junior servì una rimonta firmata Tosi e Villanova per venire a capo dei bolognesi, allora guidati da Marcello Chezzi. Quest’anno il Carpi ha affrontato due volte il Progresso, senza mai vincere e venendo sempre trafitto dall’eterno capitano Alfonso Selleri, ravennate doc ed ex giallorosso: prima in amichevole ad agosto al "Cabassi" (1-1 finale con rete bolognese al 93’) e nella sconfitta biancorossa per 1-0 dell’andata, quando i, tiro cross di Selleri dalla riga di fondo senza grandi pretese fu buttato nella propria porta da Rinaldini.

Dal campo. Il centrocampista biancorosso Tommaso Tentoni si è sottoposto ieri con successo presso la struttura "Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo" di Bologna all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Oltre a lui ieri era fermo Rossini, a parte invece Ofoasi.

Pistoiese. Dopo l’esonero di mister Parigi non c’è ancora un successore nella stagione-farsa del club toscano: sfumato Lanzaro (ex Seregno), si va verso la soluzione interna col vice Durante.

Davide Setti