Carpi, ora è Arrondini l’arma in più per la volata

Tentoni che sblocca la gara di Sangiuliano tornando a segnare un girone dopo l’ultima volta, Rossi quella col Mezzolara dopo un anno e mezzo senza gol e l’operazione al ginocchio, i due centrali difensivi Calanca e Zucchini che la risolvono ad Agliana e ora il sigillo di Arrondini atteso da 6 mesi che piega il Progresso e lascia il Carpi in vetta a +2 sul Ravenna a 4 gare dalla fine. Nella squadra di Serpini ogni domenica c’è un nuovo tassello che va al posto giusto. L’ultimo è quello di Arrondini, l’uomo da molti indicato con la possibile arma in più del Carpi nel finale di stagione. L’Airone di Pesaro già da qualche settimana aveva dimostrato di essere uscito dal tunnel di sfortuna in cui si era infilato con l’infortunio al tendine del piede di novembre. Un calvario cominciato a fine 2023 con allenamenti svolti sentendo dolore e la decisione comunque di scendere in campo, anche solo per gli spezzoni finali di gara, per l’emergenza che aveva ridotto la rosa biancorossa quasi all’osso. Un Arrondini in versione "minimal" che lentamente, grazie al lavoro e alle cure dello staff medico, è salito di tono nelle ultime settimane. Un primo squillo era arrivato con l’assist di due gare fa per il 3-0 di Verza col Mezzolara, poi i 40’ abbondanti giocati ad Agliana avevano certificato la tenuta fisica ritrovata, che domenica col Progresso gli ha permesso di farsi trovare subito pronto, a pochi minuti dall’ingresso, sul tocco geniale di testa di Forapani. In attesa del rientro di una pedina offensiva insostituibile come Matteo Cortesi, costretto a saltare le ultime due gare, mister Serpini sa di poter contare su Arrondini al fianco di un Saporetti che continua a fare magie (dopo l’assist per Zucchini ad Agliana anche lo "scavino" che ha innescato la rete di Arrondini) e di un Sall che è una garanzia per il suo lavoro sporco al servizio della causa. Quattro "moschettieri" che saranno decisivi a cominciare dalla gara di San Mauro domenica, altro passaggio chiave della volata per la Lega Pro.

PISTOIESE. Ieri dalla Toscana sono rimbalzate voci di incontri fra imprenditori per poter permettere alla Pistoiese di giocare le ultime 4 gare del campionato, anche se con la richiesta pendente della procura di liquidazione giudiziale, tutti gli amministratori in prigione e l’assenza dell’allenatore è difficile anche solo pensare come riuscire ad aprire il "Melani" domenica per la gara col Sangiuliano. Un’altra assenza dopo Lodi poterebbe all’esclusione dal campionato, con la classifica riscritta senza i punti conquistati contro i toscani. In vetta il Carpi salirebbe da +2 a +4 sul Ravenna, ma anche in coda le gerarchie sarebbero modificate.

Davide Setti