Carpi, per l’attacco mirino puntato su Karlsson

C’è un nome nuovo che radiomercato ha avvicinato al Carpi. E’ Ottar Magnus Karlsson, prima punta islandese classe ’97 reduce dalla salvezza centrata con la Vis Pesaro dove ha segnato 10 reti in 27 gare a cui va aggiunto un assist. Il giocatore è stato nelle Marche per 12 mesi in prestito dal Venezia e tornerà a fine mese in Laguna, ma ovviamente in A non rimarrà così il Carpi si è fatto sotto per valutare un prestito. Partito dall’Islanda, Karlsson è passato in Olanda all’Under 19 dell’Ajax giocando al fianco di De Ligt, Mazraoui e Van De Beek. Dopo due anni torna al Nord fra Islanda (Vikingur), Norvegia (Molde) e Svezia (Trelleborg e Mjallby) a suon di gol e lì lo nota il Venezia che lo acquista dal Vikingur a settembre 2020. Nel primo anno in Italia gioca solo 104 minuti in B con un gol, poi va in prestito in C a Siena (19 presenze con 2 reti), quindi sbarca in Seconda serie americana in California, con gli Oakland Roots, dove timbra 19 reti in 30 presenze che gli valgono il ritorno in Italia sempre in C, prima alla Virtus Francavilla e poi a Pesaro dove dopo un avvio segnato dagli infortuni (prima il menisco, poi il polpaccio e quindi la frattura dello zigomo), si è sbloccato a novembre 2023 segnando 10 gol (senza calciare i rigori).

COVISOC. L’Ancona è l’unica fra le 60 aventi diritto alla Serie C bocciate ieri dalla Covisoc, al suo posto sarà ripescato il Milan Under 23, quindi una fra le tre U23 sarà sorteggiata per finire nel girone "C".

d.s.