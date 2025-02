Carpi-Pianese, sfida dei virtuosi

Quella fra Carpi e Pianese in programma sabato al "Cabassi" sarà una sfida nel segno del "sapere fare calcio" fra due matricole che l’anno scorso hanno vinto la D riaffacciandosi qualche anno dopo fra i professionisti. La società biancorossa e quella toscana sono infatti le due che nel rapporto fra monte ingaggi e punti conquistati in classifica stanno ottenendo il miglior risultato del girone "B" di Lega Pro. Biancorossi e toscani occupano infatti gli ultimi due posti della graduatoria del girone per monte ingaggi: la Pianese con poco più di 742mila euro, la società del patron Lazzaretti con 805mila euro. Sono due delle 5 squadre che viaggiano sotto al milione, assieme al Sestri penultimo (868mila), il Pontedera a +1 sui biancorossi (890mila) e il Legnago fanalino di coda da inizio anno (924mila).

Agli ultimi due posti nella classifica "economica" fa però da contraltare una stagione sul campo più vicina alla zona playoff che a quella playout, la Pianese lanciata dalle ultime 3 vittorie di fila addirittura al 6° posto con 41 punti, il Carpi distante 9 punti. Un percorso virtuoso che entrambe hanno intrapreso senza fare il passo più lungo della gamba e riconfermando larga parte della rosa che ha vinto la D, anche se i toscani hanno dovuto far fronte alle dimissioni di mister Prosperi a inizio dicembre, sostituito da Formisano che in 9 gare ha raccolto 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. DAL CAMPO. Prosegue il lavoro dei biancorossi sul sintetico di San Felice, con mister Serpini che sabato dovrà per forza ridisegnare la squadra viste le squalifiche di Figoli e Puletto in mediana: pronti Casarini e Campagna da mezz’ali ai lati di Amayah, con Mandelli pronto per un ingresso a gara in corso. Per il resto sarà lo stesso 4-3-1-2 che ha sbancato Pontedera. PERUGIA. Salta ancora la panchina umbra: il ko di Lucca è costato l’esonero a Lamberto Zauli, sostituito da Vincenzo Cangelosi, ex collaboratore di Zeman e fino a maggio 2024 alla guida della Casertana.

d.s.