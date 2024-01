Carpi, piove sul bagnato si ferma anche Bouhali

Sul centrocampo del Carpi continua a piovere sul bagnato. Ieri alla ripresa si è infatti fermato anche Aimen Bouhali il cui ginocchio si è leggermente girato in un contrasto con Tcheuna. Il giocatore si è subito fermato ed è uscito con le proprie gambe, ma oggi effettuerà una visita per capire se si tratta solo di una leggera distrazione, con possibile recupero per la gara di domenica a Sorbolo col Lentigione, o qualcosa di più grave. Per il Carpi sarebbe l’ennesima tegola sempre nella zona mediana, dove ancora non si conosce il destino di D’Orsi. A ieri sera il centrocampista romano non aveva inviato certificati medici e dunque oggi, salvo sorprese, è atteso a Carpi per mettersi a disposizione della società dopo la fuga verso Roma non autorizzata di giovedì scorso. Visto come si sono lacerati i rapporti è difficile ipotizzare una chiusura "in carrozza" per la vicenda col reintegro immediato in rosa, ma solo nella giornata di oggi si capirà meglio l’evolversi della vicenda. Intanto il Carpi rimane vigile sul mercato sia per un centrocampista (con Bouhali ko sarebbe obbligatorio prenderne uno) che per un attaccante. Ma almeno arriva qualche buona notizia, sempre a centrocampo, visto che ieri Tentoni per la prima volta dopo 2 mesi ha svolto l’intera seduta col gruppo senza dolore, saltando solo per precauzione la partitella finale, e dunque per domenica sarà disponibile, anche se con pochi minuti nelle gambe. Possibile che ci sia anche Rossi, che sta risolvendo con le onde d’urto il fastidio sulla cicatrice del semitendinoso dietro la coscia che gli dà fastidio dall’operazione al crociato. L’unico fuori, oltre a Maini, rimane dunque Sabattini, che si è di nuovo fermato per il problema alla coscia e tonerà solo dopo la sosta dell’11 febbraio.

Entra fra i diffidati biancorossi Rossini dopo il giallo con la Pistoiese, mentre nel Lentigione ha preso 5 giornate il centrocampista Pari dopo il rosso a Corticella.

Davide Setti