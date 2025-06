Carpi pronto per la Serie C: Cassani nuovo allenatore e mercato in evoluzione

La settimana che comincia oggi dovrà portare le prime ufficialità al Carpi per il suo secondo anno di fila in Serie C. La prima riguarda l’iscrizione al campionato, con la scadenza di venerdì 6 giugno entro cui consegnare tutto il materiale alla Lega Pro. Il Carpi si è mosso per tempo e ha già tutta la documentazione pronta, attende solo gli ultimi incartamenti dalla banca che ha avallato la fidejussione da 350mila euro prevista. Sarà questo l’ultimo atto del segretario generale Romeo che poi saluterà per salire in Serie A al Como.

Dal punto di vista tecnico il segno è già stato tracciato con l’addio di mister Serpini, che ha rinunciato all’ulteriore anno di contratto in essere, e l’arrivo ormai solo da annunciare di Stefano Cassani (nella foto), ed ex tecnico del Lentigione, avversario del Carpi due anni fa sulla panchina della Victor San Marino. Una scommessa che il Carpi si giocherà non a occhi chiusi, visto che lo conosce bene il ds Marco Bernardi, anche se a soli 35 anni sarà una sfida doppia anche per lo stesso Cassani, che a Carpi poterà il suo calcio fatto di pressione alta sul portatore, spesso uomo contro uomo un po’ come quello di Serpini, anche se con la differenza tattica della difesa a tre, schierata sia a San Marino (spesso il 3-5-2) che a Lentigione, dove ha spesso presentato un 3-4-2-1 con due giocatori capaci di svariare dietro all’unica punta partendo larghi.

Cambierà dunque anche il mercato biancorosso, con la necessità di rinforzare la batteria dei difensori centrali, che ora conta su Panelli e Zagnoni, in attesa dei rinnovi possibili di Calanca e Rossini, e che potrebbe arricchirsi di Lombardi, in arrivo da Lentigione. Col dg Bonzanini che va verso il rinnovo, il punto interrogativo al momento rimane per il ds Bernardi, che resta nella lista di gradimento della Reggiana per il ruolo da ds. Il dirigente di Casina sta lavorando forte sul mercato biancorosso, ma una chiamata da Reggio e dalla B potrebbe ovviamente far sparigliare le carte sul suo futuro, privando il Carpi di una pedina fondamentale per dare quella continuità tecnica e quell’esperienza di C che Cassani non ha. Le prossime ore saranno decisive anche in questo senso, prima di poter davvero iniziare a programmare la nuova difficile stagione.

Davide Setti