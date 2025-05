Carpi ricorda Alle Po. In 1600 all’evento solidale. Musica e raccolta fondi

Il conto alla rovescia, all’approssimarsi della mezzanotte, e poi un urlo collettivo, intriso di tutto l’affetto e la mancanza: ‘Buon compleanno Alle’. Sono stati tantissimi gli amici di Alessandro ‘Alle’ Po, venuto a mancare il 16 febbraio scorso a soli 41 anni a causa di un malore, che hanno voluto partecipare alla festa a lui dedicata: circa 1600 nell’arco di tutta la serata. Per celebrare il giovane carpigiano, marito e papà di due figlie piccole, è stato infatti creato un apposito comitato ‘CIAOALLE’ che, in solo un mese e mezzo, è riuscito ad organizzare una serata memorabile in suo onore, anche con un nobile intento benefico. ‘Four Festival’ è il nome che è stato scelto per l’evento che si è svolto sabato sera in via dell’Industria 91, presso ‘Sessantallora’, il negozio di articoli sportivi dove Alessandro lavorava. Una serata di musica, ricordi e anche tanta solidarietà. Il ricavato della festa, infatti, sarà ripartito tra tre finalità, come spiegano gli organizzatori, Fabio Gilioli e Francesco Gorgoni: "Una parte sarà destinata ad una borsa di studio per le due bimbe di Alessandro, un’altra andrà alla Croce Rossa di Carpi, e la terza parte servirà a sostenere ragazzi appassionati di musica che desiderano frequentare una scuola dedicata. Il nostro intento è fare diventare questo Festival un appuntamento fisso e ampliarlo il più possibile". In poco tempo, amici e familiari sono riusciti a creare un evento unico, che ha quasi dell’incredibile: area bimbi con tanto di ‘tate’, spazio per cenare e un palcoscenico dove si sono alternate varie band locali accomunate da un filo rosso: Alle aveva cantato con loro, dal primo gruppo delle scuole medie fino a quelle più recenti. Le parole, più commosse, sono quelle che gli ha dedicato il fratello Max Po: "Voglio immaginarti così in questo giorno speciale. Perdonami se non ti ho scritto come sempre alle 00:01 ma ero un po’ impegnato, in tanti lo eravamo. E’ stato il concerto più difficile che ho dovuto affrontare: in confronto i grandi palchi che ci hanno ospitato erano delle passeggiate in un parco. Grazie, perché ti avevo chiesto se te la sentissi di cantare qualcosa insieme a noi e ci sei riuscito nonostante la ‘distanza materiale’, ma la tua energia si è sentita. Mi manchi oltre allo spazio, oltre ai giorni che passeranno prima di ritrovarci ancora insieme, mi manca abbracciarti e sentire il profumo buono che avevi sempre. Passa a salutarci, ogni tanto, adesso ti lascio festeggiare con altri amici, amiche e credo anche con conoscenze molto interessanti. Buoni ‘nuovi’ 42".

Maria Silvia Cabri