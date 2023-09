Carpi, rissa in strada: giovane accoltellato

Modena, 08 settembre 2023 – Rissa notturna a Carpi, in via Graziosi. Per cause in corso di accertamento un gruppo di giovani stranieri, pare nordafricani, si è affrontato per strada a coltellate. Ad avere la peggio un 25enne colpito da un fendente. Il giovane, arrivato all’ospedale di Baggiovara in codice rosso, è stato dimesso dopo le medicazioni del caso. L’episodio è accaduto appunto in via Graziosi all’incrocio con via Gioberti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti del commissariato che stanno ora indagando per capire la dinamica dell’accaduto. Non è escluso che si sia trattato di un regolamento di conti e le indagini sono volte a individuare gli aggressori.