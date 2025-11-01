Carpi Rossini apre una stagione imperdibile

È già sold out ‘Il Barbiere di Siviglia’, lo spettacolo con cui inaugura, domani alle 17, la stagione 2025/2026 del Teatro Comunale di Carpi.Un’opera fortemente voluta dal direttore artistico Carlo Guaitoli, e che segna il ritorno in città del melodramma buffo di Rossini e la riapertura, dopo quasi quarant’anni, della buca dell’orchestra, il golfo mistico. E già esauriti sono anche gli spettacoli ‘Dove eravamo rimasti’ con Tullio Solenghi e Massimo Lopez, lo storico musical ‘Hair’ e il ‘Mein Kampf’ di Stefano Massini. L’avvio della nuova stagione è stato presentato ieri pomeriggio, negli spazi del Teatro Comunale che riaprono al termine del primo stralcio dei lavori di restauro, alla presenza dell’assessore alla Cultura Giuliano Albarani, che ha sottolineato come "l’ampiezza e la profondità dei talenti che si succederanno sul palco sia frutto dell’ampiezza e profondità delle competenze delle persone che curano la programmazione della stagione", e dello stesso Guaitoli. Ancora prima di debuttare, la stagione del Comunale di Carpi può già contare su oltre 14mila spettatori per un cartellone che, nelle varie rassegne, coniuga varietà e qualità, con artisti come Umberto Orsini e Franco Branciaroli, in scena con ‘ ragazzi irresistibili’ di Neil Simon, e non dimentica l’attualità con lo spettacolo ‘Come gli uccelli’, che affronta il tema dell’identità culturale. E poi, il concerto del Quartetto di Cremona, che celebra gli ottant’anni dal debutto del Quartetto italiano avvenuto proprio a Carpi nel 1945, il centenario della nascita di Miles Davis che rivive con la tromba di Paolo Fresu e gli ottocento anni dalla morte di San Francesco cui è dedicato lo spettacolo di Simone Cristicchi; il ritorno, dopo anni, di un musical importante come ‘Hair’ e la prima nazionale del nuovo progetto di Ron e Peppe Vessicchio. Senza dimenticare, infine, l’esibizione di Sergio Bernal, il ‘Bolle’ spagnolo, considerato il re del flamenco e già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna e, per la rassegna ’Famiglie a teatro’, il musical dedicato alla Pimpa, la cagnolina a pois che compie cinquant’anni, per la regia di Enzo D’Alò. Ancora: ‘Il fu Mattia Pascal’, ‘Amleto²’ con Filippo Timi, ‘Il Misantropo’ di Molière con Fausto Cabra, ‘Rumori fuori scena’ con The Kitchen Company, Malijka Ayane protagonista di ‘Brokeback Mountain’, Alessandro Bergonzoni, Stefano Fresi, Stefano Massini. Non mancheranno le rassegne della Danza e, appunto, delle Famiglie a Teatro.